Le Qatar aurait espionné la femme qui accuse le procureur de la CPI de harcèlement sexuel

Le Guardian a révélé jeudi soir que le Qatar aurait recruté des sociétés de renseignement privées pour mener une opération secrète contre la femme qui accuse Karim Khan, procureur de la Cour pénale internationale (CPI) de La Haye, de harcèlement sexuel.

Selon des documents obtenus par le quotidien britannique et des personnes impliquées dans l'opération, l'une des entreprises privées mandatées par l'émirat a recherché les détails de son passeport et d'autres informations sensibles, y compris des données concernant ses enfants.

L'objectif principal de ces sociétés de renseignement était de trouver des éléments permettant de discréditer la plaignante et de remettre en cause ses accusations de harcèlement sexuel portées contre le procureur de la CPI.

Karim Khan a fermement nié ces allégations. Son entourage a laissé entendre que ces accusations feraient partie d'une campagne de diffamation soutenue par Israël, en représailles à sa décision de 2024 d'émettre des mandats d'arrêt contre le Premier ministre Benjamin Netanyahou et l'ancien ministre de la Défense Yoav Gallant.

Cette affaire intervient après qu'une autre femme ait accusé l'été dernier Karim Khan de harcèlement. Celle-ci affirme que lorsqu'elle travaillait comme stagiaire pour l'avocat britannique au début de sa carrière, il s'est comporté de manière inappropriée envers elle, a abusé de son autorité et a exercé des pressions répétées pour obtenir des faveurs sexuelles.

Les enquêteurs auraient mené plusieurs entretiens pour examiner ses accusations, qui remonteraient à 2009. "Il n'aurait pas dû faire cela", a-t-elle déclaré. "Il était mon employeur."

Cette révélation sur l'implication présumée du Qatar ajoute une dimension géopolitique troublante à une affaire déjà explosive, mêlant accusations personnelles et tensions internationales autour de la justice pénale internationale.