Le Qatar pourrait envoyer des troupes à Gaza "si nécessaire", déclare Donald Trump

Lors d'une escale à la base aérienne d'Al Udeid samedi, Donald Trump a annoncé que le Qatar déploierait des troupes de maintien de la paix à Gaza si nécessaire. Recevant l'émir et le Premier ministre qataris à bord d'Air Force One, le président américain s'est félicité des avancées réalisées : « Ce que nous avons fait est incroyable : la paix au Moyen-Orient. Il s'agit d'une paix durable. »

Cette rencontre s'inscrit dans le prolongement de la visite du vice-président JD Vance et du secrétaire d'État Marco Rubio en Israël, venus superviser la mise en œuvre du cessez-le-feu. Le Qatar, médiateur clé dans les négociations ayant abouti à cet accord, devrait fournir du personnel militaire pour en garantir le respect.

Marco Rubio a révélé que Washington travaillait sur un projet de résolution de l'ONU ou d'accord international pour encadrer légalement le déploiement d'une force multinationale. « De nombreux pays ont exprimé leur intérêt à participer, que ce soit financièrement ou en personnel », a expliqué le chef de la diplomatie américaine lors de son vol entre Israël et le Qatar. Cette base juridique est indispensable pour permettre aux nations intéressées de contourner les restrictions imposées par leurs législations nationales.

La composition de cette force soulève des tensions. La Turquie, dont les responsables ont rencontré mardi à Doha les dirigeants du Hamas, figure parmi les candidats potentiels. Le vice-président Vance a d'ailleurs évoqué un « rôle constructif » pour Ankara dans la prochaine phase de la trêve.

Mais le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'oppose fermement à toute participation turque dans la bande de Gaza d'après-guerre. Marco Rubio a tenté de clarifier la position américaine en soulignant que la force internationale devrait être composée uniquement de pays approuvés par Israël.