Le Qatar s'apprête à offrir à Donald Trump un Boeing 747 surnommé "le palais volant"

Selon des informations révélées ce dimanche par ABC News, l'administration Trump s'apprête à recevoir un Boeing 747-8 surnommé "Kingdom of Heaven" (Royaume des Cieux) appartenant à la famille royale qatarie. Cet appareil luxueux devrait servir temporairement d'Air Force One, l'avion présidentiel américain.

Ce Boeing 747-8, décrit comme un véritable "palais volant" en raison de ses aménagements somptueux, constituerait le cadeau diplomatique le plus coûteux jamais offert aux États-Unis par un gouvernement étranger. Le président Donald Trump aurait déjà eu l'occasion d'inspecter l'appareil lors d'une visite à l'aéroport international de West Palm Beach en février dernier.

L'arrangement, dont les détails ont été publiés dans plusieurs médias américains, prévoit que l'avion sera mis à la disposition du président Trump jusqu'à l'approche de la fin de son mandat présidentiel, avant de retourner sous la propriété de la famille royale qatarie.

La remise officielle de l'appareil devrait avoir lieu cette semaine lors du premier voyage international du président Trump depuis son entrée en fonction en janvier. Cette visite au Qatar marque une étape importante dans les relations diplomatiques entre les deux pays.

Selon ABC News, les conseillers juridiques de la Maison Blanche et du département de la Justice se sont penchés sur la légalité d'un tel cadeau. Ils auraient préparé une déclaration à l'intention du secrétaire à la Défense Pete Gasset, confirmant qu'un "fonctionnaire du gouvernement américain peut accepter des cadeaux de n'importe quel roi, prince ou pays étranger" dans ces circonstances.

Cette décision s'inscrit dans un cadre diplomatique plus large où les relations entre les États-Unis et le Qatar connaissent un réchauffement significatif. Le Qatar, qui abrite la plus grande base militaire américaine au Moyen-Orient, cherche visiblement à renforcer ses liens avec la nouvelle administration Trump par ce geste spectaculaire