Le Royaume-Uni annonce de nouvelles sanctions à l'encontre de deux groupes "extrémistes" de Judée-Samarie

Le Royaume-Uni annonce de nouvelles sanctions à l'encontre de groupes "extrémistes" et d'individus accusés de violences à l'encontre de Palestiniens en Judée-Samarie.

Le ministre britannique des Affaires étrangères, David Cameron, annonce ce train de sanctions, qui fait suite à une série de sanctions prises en février à l'encontre de quatre Israéliens soupçonnés d'avoir perpétré des attaques violentes contre des Palestiniens. "Les colons extrémistes sapent la sécurité et la stabilité et menacent les perspectives de paix", a déclaré David Cameron dans un communiqué. "Ce dernier train de sanctions vise deux groupes à l'origine de ces attaques, ainsi que quatre personnes directement responsables de violences flagrantes à l'encontre de civils palestiniens", a-t-il ajouté. Le communiqué cite les groupes Hilltop Youth, qu'il qualifie de "groupe de jeunes Israéliens nationalistes purs et durs qui établissent des avant-postes de colons illégaux en Cisjordanie", et Lehava, qui est sanctionné pour avoir "facilité, incité et encouragé la violence contre les communautés arabes et palestiniennes". Le communiqué énumère les personnes visées : Noam Federman, éminent militant d'extrême droite, dont le fils Ely a déjà été sanctionné par les États-Unis, Neria Ben Pazi, de la ferme Rimonim en Judée-Samarie, qui a également été sanctionnée par les États-Unis, et les dirigeants des résidents des localités de Judée-Samare, Eden Levi et Elisha Yered. Les nouvelles mesures "imposent des restrictions financières aux entités et aux individus, et des restrictions de voyage aux individus", ajoute le communiqué.