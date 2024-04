Le Royaume-Uni condamne un Marocain qui avait assassiné un retraité afin que "la Palestine soit libérée des sionistes"

Un demandeur d'asile marocain qui avait poignardé à mort une personne âgée prise au hasard, en expliquant à la police britannique qu'il avait commis cette attaque parce qu'Israël avait "tué des enfants" à Gaza, a été reconnu coupable de meurtre.

Ahmed Alid, 45 ans, a poignardé Terence Carney, 70 ans, à six reprises après une rencontre fortuite dans la rue à Hartlepool, dans le nord-est de l'Angleterre, le 15 octobre 2023, huit jours après l'attaque d'Israël par des terroristes du Hamas.

Alid a également attaqué son colocataire Javed Nouri, converti au christianisme, et a agressé deux policiers. Il a crié "Allahu Akbar", ou "Dieu est le plus grand", tout en blessant à plusieurs reprises la poitrine de Nouri, qui dormait, a appris le tribunal de Teesside Crown Court au début de son procès. Nouri, âgé de 31 ans, a survécu à l'agression, mais Carney est mort après avoir été poignardé six fois dans la poitrine, l'abdomen et le dos.

Le jury de la Teesside Crown Court a déclaré à l'unanimité Alid coupable du meurtre de Carney, de la tentative de meurtre de Nouri et de l'agression des deux policiers. La police a arrêté Alid à proximité du lieu du crime, un couteau ensanglanté à la ceinture, et il a ensuite déclaré aux officiers qu'il avait agi à cause de la guerre de Gaza. "Il a déclaré qu'il avait voulu les tuer en raison du conflit à Gaza et pour réaliser son souhait de voir la Palestine libérée des sionistes, c'est-à-dire d'Israël", a déclaré le procureur Jonathan Sandiford. "L'accusé a affirmé qu'il aurait tué davantage de personnes s'il avait pu le faire." Jonathan Sandiford a ajouté qu'Alid avait décrit Carney comme une "victime innocente" au cours de son interrogatoire, mais qu'il avait été tué "parce que la Grande-Bretagne avait créé l'entité sioniste - Israël - et qu'elle devait la faire partir". "Ils ont tué des enfants et j'ai tué un vieil homme", a-t-il dit aux officiers, a déclaré le procureur.