Paquet d'aide pour Israël, Taiwan, et l'Ukraine : Joe Biden salue une loi qui rendra "le monde plus sûr"

"Cette législation cruciale rendra notre nation et notre monde plus sûrs alors que nous soutenons nos amis qui se défendent contre des terroristes comme le Hamas et des tyrans comme Poutine", a déclaré Joe Biden mardi, après l'adoption par le Sénat américain du paquet d'aide de 95 milliards de dollars pour l'Ukraine, Israël et Taiwan.

Le Sénat a voté par une écrasante majorité de 80 à 19 en faveur de l'avancement du texte déjà adopté par la Chambre des représentants le 20 avril, même si seulement 60 voix étaient nécessaires pour ouvrir la voie à une adoption définitive.

Le texte prévoit 61 milliards de dollars pour l'Ukraine, un second paquet de 26 milliards de dollars pour Israël et un troisième de 8,12 milliards de dollars "pour contrer la Chine communiste". Un quatrième paquet concerne une éventuelle interdiction de l'application de médias sociaux TikTok, des mesures pour le transfert d'actifs russes saisis vers l'Ukraine et de nouvelles sanctions contre l'Iran.

L'approbation de cette aide intervient dans un contexte particulier, tout juste dix jours après l'attaque de l'Iran contre Israël, qui avait suscité une onde de choc dans le monde. Après ces frappes, nombre de représentants américains à la Chambre avaient juré de faire adopter le programme afin de garantir la protection nécessaire à l'Etat hébreu. Les 26 milliards de dollars alloués à Israël serviront notamment à financer les systèmes de défense antiaériens israéliens, à commencer par le dôme de fer, qui a une nouvelle fois démontré sa grande efficacité face aux missiles et drones iraniens.