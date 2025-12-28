Reconnaissance du Somaliland par Israël : le Conseil de sécurité de l'ONU et la Ligue arabe convoquent des réunions d'urgence

La reconnaissance par Israël du Somaliland en tant qu'État indépendant a déclenché samedi soir des célébrations dans cette région sécessionniste, mais aussi une vague de condamnations internationales. La Ligue arabe et le Conseil de sécurité de l'ONU ont annoncé la tenue de réunions d'urgence la semaine prochaine, à la demande de la Somalie.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a officialisé cette reconnaissance historique lors d'un appel vidéo avec le président du Somaliland, Abdirahman Mohamed Abdilahi. Israël devient ainsi le premier pays au monde à reconnaître officiellement cette entité qui a proclamé son indépendance en 1991, après avoir fait partie de la Somalie depuis 1960.

L'Union européenne a rappelé l'importance de respecter "l'unité, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Somalie", encourageant un dialogue entre Mogadiscio et le Somaliland. Le gouvernement somalien a publié une déclaration de condamnation virulente, dénonçant une "attaque délibérée contre sa souveraineté" et un "acte illégal". Mogadiscio a réaffirmé que le Somaliland constitue "une partie intégrante du territoire souverain" somalien.

Des craintes ont été exprimées qu'Israël n'utilise le territoire du Somaliland à des fins militaires, notamment comme base pour des opérations au Yémen. La Somalie a fermement rejeté toute installation de bases militaires étrangères sur son territoire. Le groupe terroriste somalien Al-Shabab a menacé Israël de représailles en cas de présence dans la région.

Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, a qualifié cette reconnaissance de "provocation inadmissible pouvant nuire à la sécurité régionale". La Turquie, qui maintient des forces militaires en Somalie depuis 2017, a dénoncé une "action illégale visant à déstabiliser la région". L'Arabie saoudite, la Jordanie, le Koweït, l'Irak, le Yémen et le Qatar ont également exprimé leur désapprobation.

Le président américain Donald Trump s'est montré sceptique dans une interview au New York Post : "Quelqu'un sait-il vraiment ce qu'est le Somaliland ?", a-t-il déclaré, précisant que Washington ne rejoindrait pas cette reconnaissance.

Situé dans le nord-ouest de la Somalie, sur le golfe d'Aden, le Somaliland fonctionne de facto comme un État indépendant depuis plus de trois décennies, avec sa capitale Hargeisa, mais sans reconnaissance internationale. La région bénéficie d'un soutien significatif des Émirats arabes unis et avait conclu l'an dernier un accord avec l'Éthiopie pour lui accorder un accès à la mer, en échange d'une reconnaissance qui n'a finalement pas abouti.