Le pape François est mort à l'âge de 88 ans

Le pape François est mort lundi matin à l’âge de 88 ans, a annoncé le Vatican dans un communiqué. "Ce matin à 7h35, l’évêque de Rome, François, est revenu à la maison du Père", a annoncé le cardinal Kevin Farrell dans un communiqué publié par le Vatican.

Il avait été hospitalisé à Rome pour une bronchite, mi-février, après avoir connu divers problèmes de santé ces dernières années. Depuis 2022, il ne se déplaçait plus qu'avec une canne ou en fauteuil roulant.

Jorge Mario Bergoglio, premier jésuite et premier sud-américain a être nommé souverain pontife, était considéré comme l'artisan de la modernisation de l'Eglise catholique. Elu en 2013, l'ancien archevêque de Buenos Aires, la capitale argentine, avait déclaré le soir de son élection : "Il semble que les cardinaux sont allés me chercher au bout du monde".

Né en 1936 à Buenos Aires de parents italiens, le futur pape François s'engage chez les jésuites en 1958. Il est rapidement ordonné prêtre, puis archevêque en 1998 et cardinal en 2001.

Soucieux des plus pauvres, Jorge Mario Bergoglio choisira pour son pontificat le nom de François, en référence à saint François d'Assise, qui se battait pour les pauvres et la paix. Il invitera notamment régulièrement à sa table SDF et détenus. Il s'opposera plus tard à la politique de Donald Trump et prendra position contre la guerre à Gaza, condamnant sa "cruauté".

Les leaders mondiaux ont adressé leurs condoléances, notamment le président israélien Isaac Herzog. "J'adresse mes plus sincères condoléances au monde chrétien et en particulier aux communautés chrétiennes d'Israël - la Terre Sainte - pour la perte de leur père spirituel, Sa Sainteté le Pape François [...] Il considérait à juste titre qu'il était très important d'entretenir des liens étroits avec le monde juif et de promouvoir le dialogue interreligieux comme une voie vers une meilleure compréhension et un plus grand respect mutuel", a-t-il écrit sur X. "J'espère sincèrement que ses prières pour la paix au Moyen-Orient et pour le retour des otages sains et saufs seront bientôt exaucées".