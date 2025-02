Le Vatican rejette fermement le plan Trump de déplacement des Palestiniens de Gaza

Le Vatican a pris position fermement contre la proposition du président américain Donald Trump visant à déplacer les Palestiniens de Gaza. "La population palestinienne doit rester sur sa terre", a déclaré le secrétaire d'État du Vatican, Pietro Parolin, selon l'agence de presse ANSA.

Lors d'une rencontre Italie-Vatican, le haut responsable du Saint-Siège a souligné que "l'absence de déportations" constituait "l'un des points fondamentaux" de la position vaticane. Il a notamment fait valoir que le déplacement des Palestiniens provoquerait des tensions régionales et "n'avait aucun sens", en particulier au vu de l'opposition des pays voisins comme la Jordanie.

"La solution, selon nous, est celle des deux États, car cela signifie aussi donner de l'espoir à la population", a ajouté Parolin, marquant ainsi une opposition claire au projet de Trump qui propose de prendre le contrôle de Gaza et de déplacer ses plus de deux millions d'habitants vers la Jordanie ou l'Égypte.

Cette prise de position intervient dans un contexte de tensions croissantes entre le Vatican et l'administration Trump. Plus tôt cette semaine, le Pape François avait critiqué les plans américains d'expulsions massives de migrants sans papiers, les qualifiant de "crise majeure" et soulignant que le renvoi de personnes ayant fui la détresse "porte atteinte à la dignité" des migrants.

Cette critique papale avait provoqué une réaction cinglante du responsable des frontières de Trump, Tom Homan, qui avait rétorqué : "Je souhaiterais qu'il s'en tienne à l'Église catholique et la réforme, et nous laisse gérer la surveillance des frontières."