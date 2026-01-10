Le Venezuela engage des discussions "exploratoires" avec les États-Unis pour rétablir des relations diplomatiques

Le Venezuela a annoncé vendredi l’ouverture de discussions « exploratoires » avec les États-Unis en vue d’un possible rétablissement des relations diplomatiques entre les deux pays, rompues depuis 2019. L’annonce a été faite dans un communiqué du ministre vénézuélien des Affaires étrangères, Yvan Gil, dans un contexte politique inédit à Caracas.

Selon le texte, le gouvernement de la présidente par intérim Delcy Rodríguez, en fonction depuis la capture de l’ancien président Nicolás Maduro par les forces américaines le 3 janvier, a décidé « d’entamer un processus exploratoire de nature diplomatique avec le gouvernement des États-Unis, visant à rétablir les liens diplomatiques entre les deux pays ».

Yvan Gil a par ailleurs confirmé la présence, vendredi, de diplomates américains à Caracas. Ces derniers seraient chargés d’effectuer « un premier diagnostic » en vue d’une reprise progressive des opérations diplomatiques des États-Unis au Venezuela, selon un responsable américain cité antérieurement. Il s’agirait d’une première étape concrète vers une normalisation des relations après plusieurs années de tensions politiques, de sanctions et de rupture officielle.

Cette évolution intervient alors que la situation politique vénézuélienne reste extrêmement fragile. L’arrestation de Nicolás Maduro et de son épouse Cilia Flores par les États-Unis a profondément bouleversé l’équilibre du pouvoir dans le pays et ouvert une phase de transition délicate, suivie de près par la communauté internationale.

Sur le plan diplomatique, l’Espagne s’est également positionnée comme médiateur potentiel. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a déclaré espérer « rapprocher les positions » entre la présidente par intérim Delcy Rodríguez et l’opposition vénézuélienne, menée par Edmundo González Urrutia, actuellement en exil à Madrid. À l’issue d’entretiens avec les deux camps, Pedro Sánchez a affirmé vouloir « accompagner le pays dans cette nouvelle étape » et contribuer à une sortie politique négociée de la crise.

Ces initiatives marquent une possible inflexion diplomatique majeure pour le Venezuela, après des années d’isolement sur la scène internationale.