Le vice-président américain JD Vance attendu en Israël

Le vice-président américain JD Vance effectuera la semaine prochaine une visite officielle en Israël, la première depuis son entrée en fonction. Il sera accompagné du médiateur Steve Witkoff, chargé de superviser la mise en œuvre de l’accord de cessez-le-feu et de faire progresser la restitution des corps des otages tués encore détenus par le Hamas.

Des sources américaines citées par Ynet confirment que Washington reste pleinement mobilisé et que Witkoff « ne relâche pas la pression » sur la question des otages décédés, parmi lesquels figurent plusieurs citoyens américains. Israël reproche au Hamas de retenir volontairement les corps comme moyen de chantage, alors que 18 dépouilles seraient toujours détenues à Gaza, selon les autorités israéliennes.

Le retour, dans la nuit de jeudi à vendredi, du corps d’Eliyahou “Churchill” Margalit, 75 ans, enlevé à Nir Oz le 7 octobre 2023, a ravivé l’émotion dans le pays. En signe de solidarité, le Forum des familles d’otages tiendra ce soir une grande veillée à la “Place des Otages” à Tel-Aviv. Les proches ont appelé à poursuivre le combat jusqu’au retour de tous les captifs, avertissant que toute violation de l’accord par le Hamas devrait entraîner une réaction ferme d’Israël et des médiateurs internationaux. JD Vance entend profiter de sa visite pour renforcer la coopération avec Netanyahou et soutenir la phase 2 du plan Trump, qui vise à la démilitarisation du Hamas et à la mise en place d’une administration technocratique à Gaza.