"Le WCK se trouvait dans une zone contrôlée par Tsahal et en coordination avec l'armée" (Jose Andres à la TV israélienne)

Le fondateur de World Central Kitchen, Jose Andres, a accordé jeudi soir une interview à la chaîne d'information israélienne Channel 12, en insistant sur le fait que l'attaque aérienne de l'armée israélienne était "une attaque directe" et non une erreur.

"Je ne pense pas que les frappes aériennes sur notre convoi aient été une erreur malheureuse. Il s'agissait d'une attaque directe contre des véhicules clairement identifiés dont les mouvements étaient connus de tous les membres de Tsahal", a-t-il déclaré. "Je connais des Israéliens. J'ai beaucoup d'amis israéliens et juifs. Je sais que les Israéliens valent mieux que cette guerre. Je sais qu'ils valent mieux que de bloquer la nourriture et les médicaments pour les civils", a-t-il affirmé.

"Nous nourrissions des Israéliens. Nous étions aux côtés du peuple israélien quelques heures après que des communautés entières ont été massacrées le 7 octobre. Nous étions aux côtés du peuple israélien. Nous avons distribué plus de deux millions de repas. Nous étions dans de nombreux kibboutzim. Nous étions dans le nord", a-t-il poursuivi. "Si nous pensons à la Pâque, quelles sont les leçons que nous en tirons ? Des leçons que chaque Israélien connaît ? La Pâque, c'est nourrir les étrangers. Vous nourrirez les étrangers parce que les étrangers vous ont nourris. Acceptons la signification de la Pâque en nous assurant que nous nourrirons chaque étranger aujourd'hui", a-t-il ajouté. Interrogé sur sa conversation de mardi avec le président américain Joe Biden, M. Andres répond : "Personne ne remet en cause le soutien du président Biden à Israël, et je pense qu'Israël a et avait le droit de défendre son peuple. Mais défendre son peuple, ce n'est pas tuer tous les autres. Je suis allé moi-même à Gaza. J'ai rencontré...", dit-il en pleurant, puis il reprend "... et certaines des personnes qui sont mortes étaient mes amis... Zomi [Frankcom, l'une des sept victimes] est l'ange le plus gentil que vous puissiez rencontrer, une femme qui s'est rendue dans tant d'endroits dans le monde pour nourrir les gens. C'était une bonne âme." "Je pense que le gouvernement israélien doit ouvrir davantage de routes - c'est ce que j'ai dit au président Biden. Il doit ouvrir plus de routes terrestres et permettre l'acheminement de plus de nourriture et de médicaments aujourd'hui.

Le Premier ministre Netanyahou peut faire en sorte que cela se produise simplement en prenant son téléphone et en demandant que cette chose simple se produise". À la question de savoir s'il aurait pu y avoir des terroristes dans les voitures et si quelqu'un aurait pu exploiter son personnel à son insu, M. Andres répond : "Évidemment, je ne peux pas parler de ce qui s'est passé. Je ne peux évidemment pas parler de ce que nous ne savons pas encore. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le World Central Kitchen se trouvait dans une zone déconflictuelle, nous étions dans une zone hautement contrôlée par Tsahal, où personne ne peut entrer ou sortir sans que l'armée israélienne ne procède à de longues fouilles. Je suis donc très sceptique quant à l'éventualité d'une telle situation". "Je crois qu'Israël et le peuple israélien valent mieux que cela. Faisons ressortir nos meilleurs atouts aujourd'hui. Faisons en sorte de mettre un terme aux massacres incessants de tout ce qui bouge dans la bande de Gaza", a-t-il poursuivi.