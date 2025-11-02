Les capacités nucléaires de l'Iran ont été démantelées, selon l'ancien chef du Mossad Yossi Cohen

L’ancien chef du Mossad, Yossi Cohen, a affirmé vendredi dans une interview accordée à Fox News que les capacités nucléaires iraniennes avaient été « anéanties » et a détaillé sa vision de l’avenir diplomatique d’Israël au Moyen-Orient.

Évoquant la menace iranienne, Cohen a expliqué que la situation avait radicalement changé depuis juin dernier : « L’Iran se trouve dans une position très différente », a-t-il déclaré. Selon lui, le pays « ne peut plus enrichir d’uranium actuellement » et il a exprimé son soutien à la déclaration du président américain Donald Trump selon laquelle les installations nucléaires iraniennes avaient été « anéanties » lors des frappes conjointes israélo-américaines contre l’Iran cet été.

Cohen a qualifié cette opération de « grand succès » et a souligné qu’elle avait envoyé deux messages clairs aux dirigeants iraniens : Israël est capable de mener une opération de cette envergure en coordination avec les États-Unis, et le pays peut frapper de nouveau si l’Iran décide de reprendre l’enrichissement d’uranium.

« Nous avons détruit leurs défenses aériennes, leurs bases des Gardiens de la révolution, et nous les avons pourchassés jusque dans leurs chambres, à Téhéran et dans d’autres villes », a-t-il déclaré.

Au-delà des questions de sécurité, Cohen s’est également exprimé sur la diplomatie régionale. Il a remercié l’administration Trump pour son rôle dans les frappes et pour ses efforts de médiation au Moyen-Orient, évoquant notamment le cessez-le-feu négocié entre Israël et Gaza.

Selon lui, cet accord pourrait ouvrir la voie à une « reconstruction des relations au Moyen-Orient » et à de nouvelles négociations de paix avec les pays voisins, dans la continuité des accords d’Abraham. Cohen a notamment évoqué la volonté de l’Arabie saoudite de participer aux discussions, précisant que le prince héritier Mohammed ben Salmane se rendra prochainement à Washington pour rencontrer des responsables américains.

« Non seulement cette visite est importante pour [MBS], mais elle l’est également pour nous dans la région », a-t-il souligné. Il a également évoqué des rumeurs faisant état de l’intérêt d’autres pays à majorité musulmane, comme l’Indonésie, pour des négociations de paix. « Il faut s’attendre à voir davantage de traités de paix dans un avenir proche. Je pense que nous allons assister à un Moyen-Orient meilleur », a conclu Yossi Cohen.