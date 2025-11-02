Les capacités nucléaires de l'Iran ont été démantelées, selon l'ancien chef du Mossad Yossi Cohen
Yossi Cohen vient ainsi confirmer les déclarations du président américain, régulièrement remises en question
L’ancien chef du Mossad, Yossi Cohen, a affirmé vendredi dans une interview accordée à Fox News que les capacités nucléaires iraniennes avaient été « anéanties » et a détaillé sa vision de l’avenir diplomatique d’Israël au Moyen-Orient.
Évoquant la menace iranienne, Cohen a expliqué que la situation avait radicalement changé depuis juin dernier : « L’Iran se trouve dans une position très différente », a-t-il déclaré. Selon lui, le pays « ne peut plus enrichir d’uranium actuellement » et il a exprimé son soutien à la déclaration du président américain Donald Trump selon laquelle les installations nucléaires iraniennes avaient été « anéanties » lors des frappes conjointes israélo-américaines contre l’Iran cet été.
Cohen a qualifié cette opération de « grand succès » et a souligné qu’elle avait envoyé deux messages clairs aux dirigeants iraniens : Israël est capable de mener une opération de cette envergure en coordination avec les États-Unis, et le pays peut frapper de nouveau si l’Iran décide de reprendre l’enrichissement d’uranium.
« Nous avons détruit leurs défenses aériennes, leurs bases des Gardiens de la révolution, et nous les avons pourchassés jusque dans leurs chambres, à Téhéran et dans d’autres villes », a-t-il déclaré.
Au-delà des questions de sécurité, Cohen s’est également exprimé sur la diplomatie régionale. Il a remercié l’administration Trump pour son rôle dans les frappes et pour ses efforts de médiation au Moyen-Orient, évoquant notamment le cessez-le-feu négocié entre Israël et Gaza.
Selon lui, cet accord pourrait ouvrir la voie à une « reconstruction des relations au Moyen-Orient » et à de nouvelles négociations de paix avec les pays voisins, dans la continuité des accords d’Abraham. Cohen a notamment évoqué la volonté de l’Arabie saoudite de participer aux discussions, précisant que le prince héritier Mohammed ben Salmane se rendra prochainement à Washington pour rencontrer des responsables américains.
« Non seulement cette visite est importante pour [MBS], mais elle l’est également pour nous dans la région », a-t-il souligné. Il a également évoqué des rumeurs faisant état de l’intérêt d’autres pays à majorité musulmane, comme l’Indonésie, pour des négociations de paix. « Il faut s’attendre à voir davantage de traités de paix dans un avenir proche. Je pense que nous allons assister à un Moyen-Orient meilleur », a conclu Yossi Cohen.