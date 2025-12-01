Les dépenses militaires mondiales atteignent un record de 679 milliards de dollars, Israël en forte hausse

Les 100 plus grandes entreprises d'armement au monde ont enregistré en 2024 des revenus records de 679 milliards de dollars, selon un rapport de l'Institut de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI) publié lundi. Les firmes israéliennes ont notamment connu une croissance remarquable de 16%, atteignant 16,2 milliards de dollars, démontrant que les menaces de boycott liées à la guerre à Gaza n'ont eu qu'un impact limité.

Les trois géants israéliens du secteur, Elbit Systems, IAI et Rafael, se classent respectivement aux 25e, 31e et 34e rangs mondiaux. "L'intérêt pour les armes israéliennes semble à peine affecté par la contestation croissante des actions d'Israël à Gaza", observe Zubaida Karim, chercheuse au SIPRI, soulignant que de nombreux pays ont continué à passer de nouvelles commandes en 2024.

Elbit Systems, leader national spécialisé dans les drones et systèmes électro-optiques, a enregistré des revenus de 6,28 milliards de dollars (+17%). IAI atteint 5,19 milliards (+16%), bénéficiant notamment d'un contrat de 3,5 milliards pour la vente du système Arrow 3 à l'Allemagne. Rafael affiche la progression la plus spectaculaire avec 4,7 milliards de dollars (+26%), porté par ses systèmes comme le Dôme de fer et les missiles Spike.

Cette hausse globale de 5,9% des revenus s'inscrit dans une vague d'armement mondiale. En mars, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a dévoilé un plan de réarmement de 800 milliards d'euros. L'OTAN a relevé son objectif de dépenses de défense de 2% à 5% du PIB d'ici 2035.

Les 26 entreprises européennes du classement ont vu leurs revenus bondir de 13% à 151 milliards de dollars. La tchèque Czechoslovak Group a explosé de 193% grâce aux livraisons à l'Ukraine, dont l'industrie d'armement a progressé de 41%. L'allemande Rheinmetall a augmenté de 50%, atteignant 8,24 milliards.

Les États-Unis dominent avec 39 entreprises représentant 334 milliards de dollars, près de la moitié du total mondial. La Corée du Sud (+31%) et le Japon (+40%) profitent également du réarmement, notamment via la demande européenne.

Fait notable : pour la première fois, neuf entreprises du Moyen-Orient figurent au classement avec 31 milliards de revenus combinés, dont cinq turques et l'émiratie EDGE Group. Seule la Chine enregistre une baisse de 10%, conséquence d'une campagne anti-corruption dans l'armée.