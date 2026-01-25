Les enfants des dirigeants iraniens profitent en Occident des libertés refusées au peuple

Un nouveau débat suscite l’attention sur les réseaux sociaux : les enfants de hauts responsables iraniens mènent des vies luxueuses dans des pays occidentaux, loin des strictes lois religieuses de la République islamique.

Dans une vidéo largement diffusée, on peut voir Sasha Sobhani, fils de l’ancien ambassadeur iranien au Venezuela, vivre dans le luxe à Monaco. Cette image illustre une critique récurrente à l’égard des dirigeants iraniens dont les enfants vivent ou étudient en Occident, adoptant un style de vie ostentatoire et très éloigné des règles religieuses strictes qu’ils imposent à la population en Iran.

https://x.com/i/web/status/2015134848583675984 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Le représentant américain auprès de l’ONU, Mike Waltz, a partagé un tweet dénonçant cette situation et citant plusieurs exemples : "La fille d’un haut responsable des Gardiens de la Révolution vit à New York, la fille du ministre de la censure en Allemagne, la fille d’un ambassadeur iranien en Italie vit à Boston alors que le régime menace les manifestants iraniens, et la fille du représentant du guide suprême vit à Los Angeles."

"Ils échappent aux lois que leurs pères imposent. Ils jouissent de libertés pour lesquelles d’autres Iraniens sont tués", a écrit Mike Waltz. "Le régime de Téhéran, les Gardiens de la Révolution et le Basij n’ont aucun droit d’enfermer une nation entière sous des lois brutales qu’ils ne sont même pas prêts à appliquer à leurs propres enfants. L’hypocrisie du régime est totale. Libérez l’Iran."

Cette polémique met en lumière le contraste frappant entre les sacrifices imposés aux citoyens iraniens et le mode de vie privilégié de l’élite politique à l’étranger, alimentant la perception d’une hypocrisie profonde au sein du régime.