Les États-Unis affirment ne viser aucune infrastructure énergétique iranienne

Les États-Unis n’ont pas l’intention de frapper les infrastructures énergétiques iraniennes dans le cadre de l’offensive menée conjointement avec Israël contre la République islamique, a déclaré dimanche le secrétaire américain à l’Énergie, Chris Wright. Interrogé sur la chaîne CNN, le responsable a tenu à préciser que Washington ne cible ni l’industrie pétrolière ni l’industrie gazière de l’Iran.

« Nous ne prévoyons pas de viser l’industrie pétrolière iranienne, leur industrie gazière ou quelque élément que ce soit de leur secteur énergétique », a affirmé Chris Wright, alors que les tensions militaires dans la région continuent de susciter des inquiétudes sur les marchés énergétiques mondiaux.

Le secrétaire à l’Énergie a également estimé que les perturbations actuelles sur les flux de pétrole et de gaz liées au conflit devraient rester limitées dans le temps. Selon lui, les conséquences économiques de la guerre ne devraient durer « au pire que quelques semaines, pas des mois », laissant entendre qu’une désescalade pourrait intervenir relativement rapidement.

Ces déclarations interviennent après une série de frappes menées samedi par Israël contre plusieurs installations à Téhéran et dans ses environs. Quatre dépôts pétroliers ainsi qu’un site logistique ont été touchés, provoquant d’importants incendies visibles dans plusieurs quartiers de la capitale iranienne. Il s’agit des premières attaques signalées contre des installations liées au carburant depuis le début de la guerre.

Chris Wright a toutefois insisté sur le fait que ces opérations relevaient de l’armée israélienne et non des États-Unis. « Ce sont des frappes israéliennes qui ont visé des dépôts de carburant », a-t-il expliqué.

Dans un contexte de forte volatilité sur les marchés de l’énergie, Washington semble ainsi vouloir rassurer sur le fait que l’offensive militaire ne vise pas à perturber directement la production ou l’exportation de pétrole et de gaz de l’Iran, dont les ressources jouent un rôle clé dans l’équilibre énergétique mondial.