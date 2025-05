Les Etats-Unis annoncent un processus de normalisation avec la Syrie et exhortent le pays à rejoindre les accords d'Abraham

Le président des États-Unis, Donald Trump, a rencontré mercredi à Riyad le président syrien Ahmed al-Sharaa, marquant une étape décisive dans un rapprochement inédit entre Washington et Damas. Cette rencontre, la première du genre depuis plus d'une décennie, s'inscrit dans une nouvelle dynamique diplomatique impulsée par la chute du régime de Bachar el-Assad.

Ahmed al-Sharaa, autrefois figure centrale de mouvements islamistes liés à Al-Qaïda — pour lequel le Département d'État américain avait offert une récompense de 10 millions de dollars — est aujourd'hui à la tête d'un gouvernement qui, selon Trump, pourrait "stabiliser le pays et maintenir la paix".

Lors d’un discours prononcé à Riyad à l’issue de la rencontre, Donald Trump a annoncé que son administration entamait un processus de normalisation des relations avec la Syrie. "En Syrie, qui a connu tant de misère et de morts, il y a un nouveau gouvernement porteur d’espoir. C’est pourquoi nous avons amorcé la levée des sanctions américaines et pris les premières mesures vers une reprise des relations diplomatiques", a-t-il déclaré.

Le président américain a précisé que cette décision avait été prise en coordination avec le prince héritier saoudien et le président turc Recep Tayyip Erdogan, affirmant que les sanctions avaient d’ores et déjà été levées. Ce dernier assistait également à la réunion par visioconférence.

La Maison Blanche a également précisé que Donald Trump avait exhorté la Syrie à rejoindre les accords d'Abraham, demandant par ailleurs au pays "d'expulser les terroristes palestiniens de son territoire".

Le locataire de la Maison Blanche a également évoqué une "nouvelle chance" pour le Liban, saluant l’élection d’un nouveau président et d’un Premier ministre, et estimant qu’"un avenir libanais libre de l’influence du Hezbollah est désormais possible". "Des déclarations qui prennent un écho particulier alors que le dirigeant américain a réaffirmé son souhait d'élargir les accords d'Abraham à d'autres pays de la région.

Concernant l'Iran, Trump a déclaré : "Je veux conclure un accord avec l'Iran mais pour cela il doit arrêter de soutenir le terrorisme et ne pas avoir d'arme nucléaire." Le président s'est également exprimé au sujet de la guerre qui oppose Israël au Hamas : "Nous essayons de parvenir à la paix à Gaza, mais cela ne peut pas se produire si les dirigeants de Gaza assassinent et violent des personnes innocentes."

Ce virage diplomatique, inattendu il y a encore quelques mois, marque une réorientation majeure de la politique américaine au Moyen-Orient, alors que la région tente de sortir d’années de conflits et d’instabilité.