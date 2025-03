Les États-Unis cherchent à contrôler les futures grandes infrastructures ukrainiennes

Les États-Unis poussent pour obtenir le contrôle de tous les futurs grands investissements dans les infrastructures et les ressources minérales en Ukraine, et pourraient même recevoir un droit de veto sur l'implication des autres alliés de Kiev, compromettant potentiellement la candidature ukrainienne à l'Union européenne.

L'administration du président Donald Trump exige le "droit de première offre" sur les investissements dans tous les projets d'infrastructure et de ressources naturelles dans le cadre d'un accord de partenariat modifié avec l'Ukraine, selon une ébauche du document obtenue par Bloomberg News.

Une expansion sans précédent de l'influence américaine

Si cet accord est accepté, il conférerait aux États-Unis un pouvoir considérable pour contrôler les investissements en Ukraine dans des projets comprenant les routes, les chemins de fer, les ports, les mines, le pétrole, le gaz et l'extraction de minéraux critiques. Cela représenterait une expansion sans précédent de l'influence économique américaine sur un pays souverain. Cette demande intervient alors que l'Ukraine, dévastée par plus de deux ans de guerre avec la Russie, aura besoin d'investissements massifs pour sa reconstruction, estimée à plusieurs centaines de milliards de dollars.

Des implications géopolitiques majeures

Cette position américaine pourrait créer des tensions avec l'Union européenne, qui a officiellement accordé à l'Ukraine le statut de candidat à l'adhésion. Un tel accord de partenariat avec les États-Unis pourrait en effet entrer en conflit avec certaines règles du marché unique européen et les conditions d'adhésion. Les experts soulignent que si cette proposition reflète l'approche "America First" caractéristique de l'administration Trump, elle suscite également des inquiétudes quant à la souveraineté économique de l'Ukraine et sa capacité à négocier librement avec d'autres partenaires internationaux.

Une stratégie pour l'approvisionnement en minéraux critiques

L'intérêt particulier pour les ressources minérales s'inscrit dans la stratégie américaine visant à sécuriser l'accès aux matières premières essentielles pour les technologies vertes et la défense, réduisant ainsi la dépendance envers la Chine. L'Ukraine possède d'importantes réserves de lithium, de titane, de graphite et d'autres minéraux considérés comme stratégiques. Les responsables ukrainiens n'ont pas encore réagi officiellement à cette proposition, mais des sources proches des négociations indiquent que Kiev se trouve dans une position délicate, cherchant à maintenir le soutien américain crucial tout en préservant ses aspirations européennes et sa souveraineté économique.