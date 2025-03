Les États-Unis concluent des accords séparés avec l'Ukraine et la Russie concernant la mer Noire

Les États-Unis ont conclu mardi des accords distincts avec l'Ukraine et la Russie visant à garantir une navigation sécurisée en mer Noire et à mettre en place une interdiction d'attaques mutuelles contre les infrastructures énergétiques.

Les deux nations ont indiqué qu'elles compteraient sur Washington pour faire respecter ces accords. "Si les Russes violent cet accord, j'aurai alors une question directe pour le président Trump. S'ils le violent, voici les preuves - nous demandons des sanctions, nous demandons des armes, etc.", a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky lors d'une conférence de presse à Kiev.

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a pour sa part affirmé : "Nous aurons besoin de garanties claires. Et compte tenu de la triste expérience des accords conclus uniquement avec Kiev, ces garanties ne peuvent résulter que d'instructions de Washington à Zelensky et à son équipe pour faire une chose et pas une autre."

Dans le cadre de l'accord avec Moscou, Washington s'est engagé à faciliter le rétablissement de l'accès de la Russie aux marchés d'exportation pour ses produits agricoles et ses engrais. Le Kremlin a précisé que cela nécessiterait la levée de certaines sanctions.