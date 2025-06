Les États-Unis condamnent les sanctions contre Itamar Ben Gvir et Betsalel Smotrich

Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a vivement critiqué mardi soir les sanctions imposées par cinq pays occidentaux contre les ministres israéliens Itamar Ben Gvir et Betsalel Smotrich. Dans un communiqué publié sur X, Rubio a déclaré que "Ces sanctions ne contribuent en rien aux efforts menés par les États-Unis pour parvenir à un cessez-le-feu, ramener tous les otages chez eux et mettre fin à la guerre" et a appelé à leur levée, affirmant que les États-Unis "se tiennent aux côtés d'Israël".

"Nous rejetons toute notion d'équivalence : le Hamas est une organisation terroriste qui a commis des atrocités indescriptibles, continue de retenir en otage des civils innocents et empêche la population de Gaza de vivre en paix. Nous rappelons à nos partenaires de ne pas oublier qui est le véritable ennemi", a-t-il ajouté.

L'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande, la Norvège et la Grande-Bretagne ont annoncé conjointement l'imposition de mesures punitives contre les deux responsables gouvernementaux, qu'ils accusent d'"incitation à la violence contre les Palestiniens en Cisjordanie".

Ces sanctions prévoient le gel des avoirs éventuels des deux ministres dans ces pays et leur interdisent l'entrée sur leur territoire. Selon l'ambassade britannique, Ben Gvir et Smotrich sont "responsables de la promotion d'activités constituant une violation grave du droit des individus à ne pas être soumis à un traitement cruel, inhumain ou dégradant, notamment des actes de violence contre des individus palestiniens en Cisjordanie".

Cette initiative intervient alors que le Wall Street Journal révélait la semaine dernière que Karim Khan, procureur de la Cour pénale internationale de La Haye, avait préparé des mandats d'arrêt contre les deux ministres concernant les implantations, avant de partir en congé forcé suite à des accusations de harcèlement sexuel. Selon le quotidien américain, les dossiers se concentrent sur leur rôle dans l'expansion de ces implantations en Judée-Samarie.

Ben Gvir, ministre de la Sécurité nationale, et Smotrich, ministre des Finances, ont remercié Marco Rubio pour sa prise de position, illustrant le soutien indéfectible de l'administration Trump à l'égard d'Israël, y compris envers ses dirigeants les plus controversés.