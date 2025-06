Les États-Unis déconseillent la participation à la conférence de l'ONU sur la solution à deux États israélo-palestinienne

L'administration Trump met en garde les gouvernements du monde entier contre leur participation à une conférence des Nations unies prévue la semaine prochaine à New York sur une possible solution à deux États entre Israël et les Palestiniens, a rapporté Reuters.

Menaces diplomatiques américaines

Dans une dépêche diplomatique envoyée le 10 juin, Washington avertit que les pays prenant des "actions anti-israéliennes" à la suite de cette conférence seront considérés comme agissant à l'encontre des intérêts de la politique étrangère américaine et pourraient faire face à des conséquences diplomatiques. Le message précise que les États-Unis s'opposeraient à toute mesure visant à reconnaître unilatéralement un hypothétique État palestinien, marquant une ligne rouge claire de l'administration Trump sur cette question sensible.

Pression préventive sur les alliés

Cette démarche diplomatique inhabituelle illustre la volonté de Washington d'influencer en amont les discussions multilatérales sur le conflit israélo-palestinien. En menaçant de répercussions diplomatiques, l'administration Trump cherche à dissuader ses alliés de participer à des initiatives qu'elle juge contraires à ses priorités régionales.

La conférence onusienne, organisée à New York, devait examiner les perspectives d'une solution négociée basée sur la coexistence de deux États, principe longtemps soutenu par la communauté internationale mais rejeté par l'actuelle administration américaine.