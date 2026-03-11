Les États-Unis détruisent seize navires iraniens poseurs de mines près du détroit d’Ormuz

L’armée américaine a annoncé mardi avoir détruit plusieurs navires iraniens capables de poser des mines près du détroit d’Ormuz, dans un contexte de fortes tensions avec l’Iran autour de cette voie maritime stratégique.

Selon le Commandement central américain (CENTCOM), les forces américaines ont frappé et détruit 16 navires iraniens utilisés pour la pose de mines marines lors d’opérations menées mardi. Des images des frappes ont été diffusées par l’armée américaine, qui affirme avoir neutralisé des embarcations susceptibles de menacer la navigation dans cette zone cruciale.

Ces opérations interviennent alors que des responsables américains craignent que l’Iran se prépare à déployer des mines navales dans le détroit d’Ormuz, l’un des passages maritimes les plus importants au monde pour le transport de pétrole et de marchandises. Selon des informations rapportées par CNN et CBS, plusieurs dizaines de mines auraient été récemment placées dans le détroit par l’Iran.

Le président américain Donald Trump a réagi à ces informations sur son réseau social Truth Social, avertissant Téhéran des conséquences d’une telle action. "Si l’Iran a placé des mines dans le détroit d’Ormuz, nous voulons qu’elles soient retirées immédiatement", a-t-il écrit, ajoutant que dans le cas contraire, "les conséquences militaires pour l’Iran seraient d’un niveau jamais vu auparavant". Il a toutefois indiqué que leur retrait constituerait "un pas énorme dans la bonne direction".

Dans la foulée, la Maison Blanche a affirmé que les États-Unis agissaient pour garantir la sécurité de cette voie maritime essentielle. La porte-parole de la présidence, Karoline Leavitt, a déclaré que l’armée américaine avait reçu pour instruction de s’assurer que le détroit d’Ormuz reste ouvert à la navigation internationale. Elle a également assuré que Washington s’était préparé à d’éventuelles perturbations du marché de l’énergie et que "la situation est sous contrôle".

Dans un communiqué accompagnant la diffusion des images des frappes, le CENTCOM a accusé l’Iran de menacer depuis des années la liberté de navigation dans ces eaux stratégiques pour la sécurité et la prospérité des États-Unis, de la région et du monde.

Au début de la guerre actuelle, les Gardiens de la révolution iraniens avaient annoncé la fermeture du détroit d’Ormuz et menacé de "brûler tout navire" tentant de le traverser, alimentant les craintes d’une escalade majeure dans cette zone clé du commerce mondial.