Les États-Unis devraient lever l'interdiction de vendre des armes offensives à l'Arabie saoudite (média)

Les États-Unis devraient lever l'interdiction de vendre des armes offensives à l'Arabie saoudite, potentiellement dans les semaines à venir, selon le Financial Times.

Washington a déjà fait savoir à l'Arabie saoudite qu'elle était prête à lever l'interdiction, rapporte le journal, citant une personne proche du dossier. Peu après son entrée en fonction en 2021, M. Biden a adopté une position plus dure à l'égard de la campagne menée par l'Arabie saoudite contre les Houthis, alliés à l'Iran, au Yémen, qui a fait de nombreuses victimes civiles, et à l'égard du bilan de Riyad en matière de droits de l'homme, en particulier l'assassinat en 2018 du journaliste du Washington Post et opposant politique Jamal Khashoggi. L'Arabie saoudite, qui est le plus gros client des États-Unis en matière d'armement, a souffert de ces restrictions, qui ont gelé le type de ventes d'armes que les administrations américaines précédentes avaient fournies pendant des décennies. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a déclaré mercredi que les États-Unis et l'Arabie saoudite étaient sur le point de conclure une série d'accords sur l'énergie nucléaire, la sécurité et la coopération en matière de défense, qui constituent le volet bilatéral d'un accord de normalisation plus large avec Riyad et Israël. Toutefois, la levée de l'interdiction des ventes d'armes offensives n'est pas directement liée à ces discussions, selon le FT.