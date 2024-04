Les États-Unis envoient à l'Ukraine des armes et des munitions saisies aux Iraniens

Les États-Unis ont fourni à l'Ukraine des armes légères et des munitions qui avaient été saisies alors qu'elles étaient transférées des forces iraniennes aux rebelles houthis soutenus par Téhéran au Yémen, a annoncé mardi l'armée américaine. Ce transfert, effectué la semaine dernière, intervient alors que l'Ukraine souffre d'importantes pénuries de munitions et que les législateurs républicains américains bloquent toute nouvelle aide. Cependant, il ne répond pas aux besoins de Kiev en matière d'artillerie et de munitions de défense aérienne.

"Le gouvernement américain a transféré plus de 5 000 AK-47, mitrailleuses, fusils de précision, RPG-7 et plus de 500 000 cartouches de munitions de 7,62 mm aux forces armées ukrainiennes" jeudi dernier, a déclaré le Commandement central américain (CENTCOM) sur les réseaux sociaux. "Ces armes aideront l'Ukraine à se défendre contre l'invasion russe" et représentent suffisamment de matériel pour équiper une brigade, a-t-il ajouté.

Les armes et les munitions avaient été saisies entre mai 2021 et février 2023 sur quatre "navires apatrides" alors qu'elles étaient transférées des Gardiens de la révolution iraniens aux rebelles houthis au Yémen, a précisé le CENTCOM. Depuis novembre 2023, les houthis ciblent des navires dans le golfe d'Aden et la mer Rouge lors d'attaques qu'ils affirment mener en solidarité avec les Palestiniens de Gaza, ce qui constitue un défi majeur pour la sécurité internationale et menace une importante voie de navigation.

"Le soutien de l'Iran aux groupes armés menace la sécurité internationale et régionale, nos forces, le personnel diplomatique et les citoyens de la région, ainsi que ceux de nos partenaires. Nous continuerons à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour mettre en lumière et stopper les activités déstabilisatrices de l'Iran", a déclaré le CENTCOM