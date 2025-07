Les États-Unis et 13 autres pays condamnent les menaces iraniennes en Europe et Amérique du Nord

Articles recommandés -

Dans un communiqué conjoint publié ce mercredi, les États-Unis et treize autres pays ont condamné avec fermeté les activités menaçantes des services de renseignement iraniens sur leurs territoires. Signé par les gouvernements américain, britannique, albanais, autrichien, belge, canadien, tchèque, danois, finlandais, français, allemand, néerlandais, espagnol et suédois, ce texte dénonce une augmentation des tentatives d’assassinats, d’enlèvements et de harcèlements visant des journalistes, dissidents, citoyens juifs et anciens ou actuels responsables.

« Nous sommes unis dans notre opposition aux tentatives des services de renseignement iraniens de tuer, kidnapper et harceler des personnes en Europe et en Amérique du Nord, en violation flagrante de notre souveraineté », affirme le communiqué de l’Office du porte-parole du Département d’État américain. Ces services collaboreraient de plus en plus avec des organisations criminelles internationales pour cibler ces individus, qualifiant ces actes d’« inacceptables ».

Les signataires appellent l’Iran à « mettre immédiatement fin à ces activités illégales ». Ils soulignent leur engagement commun à prévenir de telles intrusions et à protéger leur souveraineté. Ce communiqué intervient dans un contexte de tensions croissantes avec Téhéran, accusé de déstabilisation régionale et de violations des droits humains.

Cette déclaration collective marque une rare unité transatlantique contre l’Iran, alors que des enquêtes sur des complots iraniens se multiplient, comme en Albanie ou en Allemagne. Les pays impliqués promettent une coopération accrue pour contrer ces menaces, sans préciser de mesures concrètes immédiates.