Les États-Unis et Israël seraient prêts à étendre la guerre en Iran dès la semaine prochaine

Les États-Unis et Israël se prépareraient à une expansion significative de leur campagne militaire contre l’Iran, qui pourrait débuter dès la semaine prochaine, selon des sources proches du dossier. Cette perspective contraste avec les déclarations récentes du président américain Donald Trump, qui affirmait que les objectifs militaires étaient sur le point d’être atteints, évoquant même une possible réduction de l’effort américain dans la région.

Sur le terrain, plusieurs signaux indiquent pourtant une montée en puissance. Le porte-avions USS Gerald R. Ford a retrouvé sa pleine capacité opérationnelle après un incident technique, tandis que Washington envisagerait une prise de contrôle par la force du détroit stratégique d’Ormuz. Côté israélien, des responsables estiment que la guerre pourrait se prolonger plusieurs semaines, au-delà de la fête de Pessah (Pâque juive).

Selon des sources israéliennes, la récente frappe américaine contre le site nucléaire de Natanz aurait également visé des individus présents dans des positions de sécurité autour de l’installation. En parallèle, l’Iran intensifie ses attaques, en ciblant notamment des infrastructures et des sites stratégiques. Deux frappes à Dimona, où se trouve une centrale nucléaire, et à Arad, samedi soir, ont fait des dizaines de blessés, dont un enfant gravement touché. Les médias iraniens présentent cette attaque comme une riposte à l’opération menée contre Natanz.

Dans ce contexte de spirale militaire, les deux camps semblent désormais engagés dans une logique d’escalade, laissant entrevoir un élargissement du conflit à court terme.