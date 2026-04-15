Les États-Unis et l'Iran auraient donné leur accord de principe pour prolonger le cessez-le-feu

Les efforts diplomatiques s’intensifient pour prolonger le cessez-le-feu fragile entre les États-Unis et l’Iran, alors que l’accord actuel doit expirer le 22 avril. Selon des responsables régionaux cités par l’Associated Press, les deux parties auraient donné leur accord de principe pour étendre la trêve afin de relancer les négociations. Les médiateurs tentent de surmonter plusieurs points de blocage majeurs, notamment le programme nucléaire iranien, la sécurité du détroit d’Ormuz et la question des compensations liées au conflit.

Malgré ces avancées, la situation reste instable. Le blocus maritime imposé par Washington sur les ports iraniens et les menaces renouvelées de Téhéran continuent de fragiliser l’accord. Le Commandement central des États-Unis affirme qu’aucun navire n’a franchi ce blocus dans les premières 24 heures, tandis que plusieurs bâtiments commerciaux ont été contraints de rebrousser chemin. Cette mesure vise à accentuer la pression économique sur l’Iran, dont les exportations pétrolières, souvent réalisées en contournant les sanctions, constituent une source essentielle de revenus.

Le président Donald Trump s’est montré optimiste, estimant que les négociations pourraient aboutir rapidement et affirmant que la guerre est « très proche de la fin ». Le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies, António Guterres, a lui aussi évoqué la possibilité de nouvelles discussions dans les prochains jours. Le Pakistan, par la voix de son ministre des Finances Muhammad Aurangzeb, continue également de jouer un rôle de médiation.

Après sept semaines de conflit, le bilan humain s’alourdit avec des milliers de morts en Iran et au Liban, ainsi que des victimes en Israël, dans les États du Golfe et parmi les forces américaines. Les combats ont profondément perturbé les marchés mondiaux, notamment en raison des tensions dans le détroit d’Ormuz, par lequel transite une part essentielle du pétrole mondial. Si les prix du pétrole ont récemment reculé dans l’espoir d’un apaisement, l’incertitude demeure élevée.

Dans le même temps, les affrontements se poursuivent au Liban entre Israël et le Hezbollah, malgré des discussions inédites entre responsables israéliens et libanais. Cette dynamique illustre la complexité du conflit régional, alors que les tentatives de désescalade entre Washington et Téhéran restent suspendues à des négociations encore fragiles.