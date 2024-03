Les États-Unis et l'Iran engagent des pourparlers secrets pour réduire les tensions en mer Rouge

Selon des responsables américains et iraniens cités par le Financial Times, les États-Unis et l'Iran ont tenu des discussions secrètes en janvier à Oman dans le but de mettre un terme aux attaques des Houthis en mer Rouge. Ces négociations indirectes, les premières entre les deux pays depuis 10 mois, ont également abordé les préoccupations de Washington concernant l'expansion du programme nucléaire militaire iranien.

Les délégations, menées respectivement par Brett McGurk et Abram Paley côté américain, et Ali Bagheri côté iranien, ne se sont pas rencontrées directement, les fonctionnaires d'Oman servant d'intermédiaires. Ces pourparlers témoignent des efforts de l'administration Biden pour privilégier la voie diplomatique, parallèlement aux pressions militaires, afin de réduire les agressions dans la région, qui se sont intensifiées depuis le début de la guerre à Gaza.

Les États-Unis considèrent ces discussions indirectes comme un moyen de proférer une série de menaces à l'Iran, notamment sur les actions que le pays devrait entreprendre pour éviter un conflit plus large, selon une source du Financial Times. Un deuxième cycle de discussions, prévu en février, a été reporté lorsque les Américains ont souhaité le conditionner à une médiation entre Israël et le Hamas.

Bien qu'un responsable iranien ait déclaré au journal que l'Iran n'avait qu'une influence limitée sur les rebelles houthis, il a également suggéré la possibilité de négociations avec ces derniers. Téhéran semble néanmoins chercher à apaiser les tensions avec Washington, en particulier après la mort de trois militaires américains dans une attaque de drone près de la frontière jordanienne avec la Syrie fin janvier.

L'Iran a retiré certains hauts commandants des Gardiens de la révolution de la région et, depuis le 4 février, aucune attaque n'a visé les bases abritant des troupes américaines en Irak ou en Syrie. Les responsables américains ont également constaté les efforts apparents de l'Iran pour contrôler les milices chiites en Irak, suggérant une volonté de désescalade.