Les États-Unis et l'Iran envisagent une signature électronique anticipée de l'accord

Les États-Unis, l'Iran et les pays médiateurs étudient la possibilité de signer électroniquement le protocole d'accord entre Washington et Téhéran dès ce jeudi, plutôt que d'attendre la cérémonie officielle prévue vendredi en Suisse, ont déclaré des sources à Axios.

D'après un diplomate impliqué dans la médiation, cette option est examinée afin d'accélérer la mise en œuvre de certaines dispositions de l'accord, notamment la réouverture complète du détroit d'Ormuz. Les deux parties souhaiteraient ainsi raccourcir les délais avant l'entrée en vigueur des engagements prévus par le texte.

Selon Axios, cette accélération pourrait également permettre à l'administration américaine de publier plus rapidement le contenu de l'accord, alors que les critiques se multiplient à Washington concernant le manque de transparence entourant ses modalités. Une source proche des discussions a toutefois contesté cette interprétation et assuré que ce n'était pas la motivation de la Maison Blanche.

Cette éventuelle signature électronique soulève également des interrogations. Un haut responsable américain avait affirmé plus tôt cette semaine que le protocole d'accord avait déjà été signé numériquement dimanche par le président Donald Trump, le vice-président JD Vance et le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf. Or, l'un des diplomates cités par Axios affirme qu'aucune signature de ce type n'a eu lieu.

Une autre source évoque au contraire la possibilité d'une "deuxième signature", sans préciser pourquoi deux procédures distinctes seraient nécessaires. Cette contradiction alimente l'incertitude sur le statut exact du document et sur les étapes encore requises avant son entrée en vigueur.

Quoi qu'il en soit, même si la cérémonie officielle devait être remplacée par une signature à distance, la rencontre prévue vendredi en Suisse entre les délégations américaine et iranienne serait maintenue. Les discussions doivent être menées par le vice-président américain JD Vance et le président du Parlement iranien Mohammad Bagher Ghalibaf, avec pour objectif de lancer la phase de négociations devant aboutir à un accord définitif dans les soixante jours.