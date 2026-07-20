Les États-Unis et l'Iran étudient une proposition de cessez-le-feu de dix jours

Les États-Unis et l'Iran examinent une proposition de cessez-le-feu de dix jours, ont indiqué des sources à Reuters, alors que les échanges de frappes se poursuivent pour une neuvième nuit consécutive au Moyen-Orient.

Selon un haut responsable iranien cité par l'agence, cette initiative, portée par les médiateurs, vise à suspendre les hostilités afin de relancer le mémorandum d'entente conclu entre Washington et Téhéran le mois dernier.

Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a affirmé que les États-Unis restaient « ouverts à une solution diplomatique ». De son côté, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaeil Baghaei, a déclaré que Téhéran poursuivait « à la fois la guerre et la diplomatie » en fonction de ses intérêts nationaux, sans exclure un retour aux négociations.

Parallèlement, les opérations militaires se poursuivent. Les États-Unis ont mené de nouvelles frappes contre l'Iran, tandis que Téhéran a revendiqué des tirs en direction de Bahreïn et du Koweït. Les Gardiens de la Révolution ont également affirmé que deux pétroliers avaient été neutralisés dans le détroit d'Ormuz après avoir emprunté une voie maritime qu'ils jugent non autorisée.

Selon l'agence britannique UKMTO, l'un des navires a été touché au large d'Oman. Son équipage a été évacué et le bâtiment, toujours en flammes, dérive en mer.

Malgré les déclarations de Marco Rubio, un responsable américain cité par le Washington Post affirme que Washington se prépare à une éventuelle extension du conflit, tout en soulignant que les stocks de systèmes de défense aérienne et de munitions de longue portée s'amenuisent. Selon ce responsable, une opération terrestre en Iran ne serait pas envisageable dans les conditions actuelles.