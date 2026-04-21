Les États-Unis et l'Iran loin d’un accord, Israël prêt à reprendre la guerre

Un haut responsable israélien a affirmé lundi soir à Kan qu’Israël se préparait à une possible reprise des hostilités contre l’Iran avec l’aval des États-Unis, alors qu’aucune avancée décisive n’aurait été enregistrée dans les discussions sur le nucléaire iranien. Selon ce responsable, Washington et Téhéran restent éloignés d’un compromis. "Nous attendons tous Trump, mais pour l’instant les parties ne sont pas proches d’un accord", a-t-il déclaré.

Ces propos contrastent avec des informations relayées par Al Jazeera, selon lesquelles le président américain Donald Trump aurait assuré qu’un accord avec l’Iran pourrait être signé dès lundi au Pakistan, où de nouveaux pourparlers sont envisagés.

Plus tôt dans la journée, Donald Trump a averti dans un entretien à PBS que si le cessez-le-feu expirant mardi soir prenait fin sans accord, "de nombreuses bombes seront lancées". Interrogé sur la participation iranienne au prochain cycle de discussions au Pakistan, il a reconnu une forte incertitude : "Ils sont censés être là. Nous avions convenu de nous y rendre, mais ils disent ne jamais avoir donné leur accord."

Le président américain a réaffirmé que l’objectif des négociations restait inchangé : empêcher Téhéran d’obtenir l’arme nucléaire. "C’est très simple : l’Iran ne doit pas avoir d’arme nucléaire", a-t-il insisté.

De son côté, le président iranien Massoud Pezeshkian a accusé Washington de rechercher la capitulation de son pays. Dans un message publié sur X, il a affirmé que les Iraniens "ne se soumettent pas à la force" et que le respect des engagements constituait la base indispensable d’un dialogue sérieux. Il a également rappelé la profonde méfiance historique de l’Iran envers les administrations américaines successives.