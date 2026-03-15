Les États-Unis frappent des installations militaires iraniennes sur l’île stratégique de Kharg

Les forces américaines ont mené dans la nuit de samedi à dimanche une vaste opération aérienne contre des infrastructures militaires iraniennes sur l’île de Kharg, dans le Golfe. L’attaque, conduite par le Commandement central des américain (CENTCOM), a visé plusieurs installations stratégiques tout en évitant délibérément les infrastructures pétrolières de l’île.

Le président américain Donald Trump a annoncé l’opération sur la plateforme Truth Social, la qualifiant de "l’un des bombardements les plus puissants de l’histoire du Moyen-Orient". Selon lui, les frappes ont "complètement détruit" les cibles militaires sur cette île qu’il a décrite comme le "joyau de la couronne" de l’Iran. Il a toutefois expliqué que les installations pétrolières avaient été volontairement épargnées "par décence", tout en avertissant que cette décision pourrait être revue si l’Iran entravait la liberté de navigation dans le détroit d’Ormuz.

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Le CENTCOM a indiqué que plus de 90 objectifs militaires avaient été touchés, parmi lesquels des dépôts de mines navales, des bunkers de stockage de missiles, des systèmes de défense aérienne, une base navale, une tour de contrôle aéroportuaire ainsi qu’un hangar pour hélicoptères. Des images diffusées par le commandement militaire américain montrent des frappes de précision visant ces installations, avec l’objectif de réduire les capacités militaires iraniennes dans le Golfe tout en évitant un impact direct sur les marchés énergétiques mondiaux.

Située à une quinzaine de milles nautiques des côtes iraniennes dans la province de Bushehr, l’île de Kharg constitue un site clé pour l’économie iranienne. Elle assure près de 90 % des exportations de pétrole brut du pays, dont une grande partie transite ensuite par le détroit d’Ormuz, passage stratégique par lequel circule environ un cinquième du pétrole mondial.

Les autorités iraniennes ont confirmé que des sites militaires avaient été frappés mais ont affirmé que les installations pétrolières n’avaient subi aucun dommage. Selon des responsables locaux cités par l’agence Fars, aucune victime n’a été signalée parmi les militaires, les employés des compagnies pétrolières ou les habitants, et les exportations de pétrole se poursuivent normalement.

Malgré l’ampleur de l’opération, l’absence de dégâts sur les infrastructures énergétiques semble refléter une stratégie visant à contenir l’escalade militaire sans provoquer de choc majeur sur les marchés pétroliers mondiaux, déjà fortement affectés par le conflit. L’Iran a néanmoins averti qu’il pourrait riposter, notamment contre les alliés des États-Unis dans la région.