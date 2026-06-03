Les États-Unis frappent le cœur financier des cryptomonnaies iraniennes

L’administration américaine a annoncé de nouvelles sanctions visant Nobitex, la principale plateforme d’échange de cryptomonnaies en Iran.

Selon le département du Trésor, l’entreprise aurait joué un rôle central dans les efforts de Téhéran pour contourner les sanctions occidentales et faciliter des transactions au profit du régime iranien.

Washington accuse notamment Nobitex d’avoir permis le transfert de centaines de millions de dollars pour la Banque centrale iranienne et les Gardiens de la révolution.

« Alors que l’économie iranienne est en chute libre, le régime a choisi d’exploiter les technologies liées aux actifs numériques pour servir son agenda corrompu », a déclaré le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent.

En plus de Nobitex, trois autres plateformes d’échange de cryptomonnaies ont été ajoutées à la liste noire américaine.

Les sanctions visent également deux frères, Seyed Mohammad Ali Aghamir Mohammad Ali et Seyed Mohammad Aghamir Mohammad Ali, présentés par Washington comme les principaux propriétaires de la société, ainsi que son directeur général Amir Hossein Rad.

Selon les autorités américaines, Nobitex aurait continué à traiter des transactions même lors des coupures d’internet imposées par le gouvernement iranien et aurait participé au transfert d’actifs hors d’Iran après le début des opérations militaires américaines contre la République islamique.

La plateforme a déjà rejeté ces accusations, affirmant n’entretenir aucun lien avec le gouvernement iranien et niant toute implication volontaire dans des activités illicites.

Cette décision s’inscrit dans le cadre de la campagne de pression économique menée par Donald Trump contre l’Iran.

Ces dernières semaines, Washington a également sanctionné plusieurs entités liées au détroit d’Ormuz et renforcé les mesures visant les entreprises, banques et navires accusés de commercer avec Téhéran.

Les États-Unis cherchent ainsi à limiter les capacités financières de la République islamique alors que les tensions régionales demeurent élevées au Moyen-Orient.