Les États-Unis imposent de nouvelles sanctions liées à l'Iran

Le Département américain du Trésor, par l'intermédiaire de son Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC), en coordination avec le Département de la Justice, a annoncé ce mardi des sanctions visant un réseau de six entités et deux individus basés en Iran, aux Émirats arabes unis et en République populaire de Chine.

Ces sanctions ciblent un réseau responsable de l'approvisionnement en composants de drones pour le compte de Qods Aviation Industries (QAI), un fabricant majeur du programme de drones iranien. Ce réseau a également facilité des achats pour d'autres entités du complexe militaro-industriel iranien, notamment Iran Aircraft Manufacturing Industries (HESA) et Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG).

Cette action constitue la deuxième série de sanctions contre les distributeurs d'armes iraniens depuis la publication du mémorandum présidentiel de sécurité nationale n°2 par le président Trump le 4 février 2025, qui ordonnait une campagne de "pression maximale" sur l'Iran. "La prolifération des drones et missiles iraniens – tant vers ses proxys terroristes dans la région que vers la Russie pour son usage contre l'Ukraine – continue de menacer les civils, le personnel américain, ainsi que nos alliés et partenaires", a déclaré le secrétaire au Trésor Scott Bessent. "Le Département du Trésor continuera à perturber le complexe militaro-industriel iranien et la prolifération de ses drones, missiles et armes conventionnelles, qui tombent souvent entre les mains d'acteurs déstabilisateurs, y compris des proxys terroristes."