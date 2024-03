Les États-Unis menacent d'interdire Iran Air de voler vers l'Europe si l'Iran livre des missiles à la Russie

Les États-Unis et leurs alliés ont averti l'Iran vendredi que les principales économies occidentales imposeraient de nouvelles sanctions à Téhéran s'il poursuivait son projet de fourniture de missiles balistiques à la Russie pour sa guerre contre l'Ukraine. L'administration du président américain Joe Biden exprime son inquiétude depuis des mois concernant les efforts de la Russie pour acquérir des missiles balistiques à courte portée auprès de l'Iran, alors que Moscou cherche à reconstituer ses stocks qui s'amenuisent.

Les États-Unis n'ont pas confirmé le transfert de missiles de l'Iran vers la Russie. Cependant, les commentaires de responsables iraniens suggérant qu'un accord est proche préoccupent les officiels américains. Selon un haut fonctionnaire de l'administration Biden, l'une des mesures envisagées par le Groupe des Sept comprend l'interdiction pour Iran Air, la compagnie aérienne nationale, d'opérer des vols vers l'Europe. Ce fonctionnaire, qui n'était pas autorisé à commenter publiquement et a souhaité rester anonyme, n'a pas détaillé les autres sanctions envisagées par les États-Unis, mais a évoqué de "mesures significatives" potentielles.

"Si l'Iran décide de fournir des missiles balistiques ou des technologies associées à la Russie, nous sommes prêts à réagir rapidement et de manière coordonnée, y compris en adoptant de nouvelles sanctions importantes contre l'Iran", ont déclaré les dirigeants du G7 dans un communiqué.

La mission iranienne auprès des Nations Unies a affirmé le mois dernier qu'aucune restriction légale ne l'empêchait de vendre des missiles balistiques, mais qu'elle se sentait moralement obligée de s'abstenir de vendre des armes pendant le conflit russo-ukrainien pour ne pas attiser la guerre. Les États-Unis et l'Europe imposent déjà de lourdes sanctions à l'Iran, ciblant des individus et limitant l'accès du pays au commerce, aux services financiers, à l'énergie, à la technologie et à d'autres secteurs. Les sanctions contre l'Iran représentent probablement l'ensemble de mesures restrictives le plus vaste et le plus complet mis en œuvre par les États-Unis contre un pays, visant des milliers de personnes et d'entités.