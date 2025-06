Les États-Unis menacent d'interdire l'entrée aux rappeurs britanniques Bob Vylan après leurs propos anti-israéliens

Articles recommandés -

Les États-Unis examinent la possibilité d'annuler les visas du duo de rappeurs britanniques Bob Vylan, après les slogans anti-israéliens scandés sur scène lors du festival de Glastonbury ce week-end. Le Département d'État américain étudie la révocation du visa du groupe après que le chanteur principal ait scandé "Mort à Tsahal" lors de leur performance samedi.

Des propos qui font polémique

Lors de leur prestation sur la scène West Holts samedi 28 juin, Bob Vylan a mené la foule avec les slogans de "mort, mort à Tsahal" et "Palestine libre". La performance, diffusée en direct par la BBC, a immédiatement suscité une vive controverse au Royaume-Uni et à l'international.

Les organisateurs de Glastonbury ont réagi à la polémique en se déclarant "consternés" par les chants du duo, tandis que le gouvernement britannique et les organisateurs du festival ont fermement condamné dimanche les propos anti-israéliens, sur lesquels la police enquête désormais.

https://x.com/i/web/status/1939292284635230405 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Conséquences diplomatiques

Le Département d'État américain examine actuellement la possibilité de révoquer le visa de Pascal Robinson-Foster, le leader du duo de rap britannique Bob Vylan. Cette décision s'inscrit dans la politique de l'administration Trump de refuser l'entrée aux États-Unis aux personnes soupçonnées de soutenir le terrorisme.

Un haut responsable américain a déclaré que sous l'administration Trump, le gouvernement américain ne délivrera pas de visas à des étrangers soutenant des terroristes. Leo Terrell, président du groupe de travail sur l'antisémitisme au ministère de la Justice, a qualifié ces appels de "répugnants" et a annoncé qu'il contacterait le secrétaire d'État américain pour s'assurer que le groupe ne puisse pas entrer dans le pays.

Impact sur la tournée américaine

La tournée américaine "Inertia" de Bob Vylan, prévue pour débuter en octobre 2025, comprend des dates dans des villes majeures comme New York, Los Angeles et Washington D.C. La révocation des visas, si elle est appliquée, empêcherait ces performances.

Ce ne serait pas la première fois que le groupe rencontre des difficultés avec les visas américains. Ils avaient déjà été contraints d'annuler des concerts en 2023 pour des "problèmes de visa", avant de pouvoir effectuer une tournée l'année suivante.

Qui est Bob Vylan ?

Bob Vylan est un groupe britannique de punk rock et hip-hop originaire de Londres, formé en 2017 par le chanteur/guitariste Bobby Vylan et le batteur Bobbie Vylan. Le duo est connu pour mélanger punk rock, grime et hip-hop, utilisant des pseudonymes pour protéger leur vie privée.

Les paroles du groupe sont souvent chargées politiquement, et cette prise de position férocement anti-israélienne leur coûte désormais potentiellement leur accès au marché américain.