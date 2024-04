Les États-Unis nomment une nouvelle envoyée humanitaire pour Gaza

Le président américain Joe Biden a nommé Lise Grande en tant que nouvelle envoyée humanitaire à Gaza, en remplacement de David Satterfield, qui occupait cette fonction depuis sa création en octobre.

Lise Grande "dispose d'une vaste expérience en Afrique et au Moyen-Orient, notamment en tant que chef des opérations humanitaires et de développement des Nations unies au Yémen, où elle a coordonné l'une des plus grandes opérations des Nations unies au niveau mondial. Mme Grande était également responsable des opérations humanitaires, de stabilisation et de développement de l'ONU tout en étant chef adjoint de la mission politique de l'ONU en Irak pendant la campagne contre l'Etat islamique, où elle a dirigé les efforts de l'ONU pour stabiliser plus de vingt villes qui avaient été libérées du contrôle de l'EI", déclare le secrétaire d'État américain Antony Blinken dans un communiqué annonçant la nomination. "L'expérience unique de Lise dans la supervision d'entreprises similaires dans des circonstances complexes et dangereuses lui permettra de poursuivre cet effort 24 heures sur 24", a ajouté M. Blinken. M. Satterfield, qui a pris un congé temporaire en tant que directeur de l'école de politique publique de l'université Rice pour assumer le rôle d'envoyé, restera au département d'État en tant que conseiller principal, a poursuivi M. Blinken.

Mardi, M. Satterfield a déclaré aux journalistes qu'après l'appel sévère du président américain Joe Biden au Premier ministre Benjamin Netanyahou le 4 avril, Jérusalem avait pris des "mesures significatives" pour garantir l'entrée et l'acheminement d'une aide humanitaire plus importante dans la bande de Gaza. M. Satterfield a appelé Israël à faire davantage pour faciliter les efforts visant à éviter la famine dans la bande de Gaza, notamment en établissant des itinéraires supplémentaires pour l'acheminement de l'aide dans la bande de Gaza, les deux principaux points de passage étant devenus trop encombrés en raison de l'augmentation de l'aide.

Il a également souligné la nécessité pour les Nations unies de sécuriser des camions supplémentaires et de les transférer à Gaza afin que l'aide additionnelle approuvée ces dernières semaines puisse être acheminée.