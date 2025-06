Les États-Unis opposent leur véto à une résolution sur Gaza au Conseil de sécurité

Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni mercredi pour voter sur une résolution appelant à un cessez-le-feu immédiat à Gaza, sans conditionner cette demande au retour des otages israéliens.

La proposition a obtenu le soutien de 14 pays membres, mais les États-Unis ont opposé leur véto, empêchant son adoption.

Position américaine ferme

L'ambassadrice par intérim Dorothy Shea a justifié la position américaine : "Le refus des États-Unis de cette résolution ne devrait pas vous surprendre. Les États-Unis ont clairement indiqué qu'ils ne soutiendraient aucun effort qui ne condamne pas le Hamas. Nous ne pouvons pas permettre au Conseil de récompenser le terrorisme du Hamas."

L'ambassadeur d'Israël à l'ONU, Danny Danon, a vivement critiqué la proposition : "Vous avez choisi l'apaisement et la capitulation. Vous avez choisi une voie qui mène à plus de terrorisme. Cette résolution envoie un message dangereux au Hamas : rejetez toute proposition et la communauté internationale vous récompensera."

Danon a poursuivi ses critiques : "Ce n'est pas de la diplomatie, c'est une capitulation face au terrorisme. Tant que les otages sont détenus à Gaza, il n'y a pas et il n'y aura pas de cessez-le-feu. Israël continuera d'exercer une pression militaire et d'agir par tous les moyens jusqu'au retour de tous les otages."

Remerciements à Washington

L'ambassadeur israélien a conclu en remerciant les États-Unis : "Nous remercions les États-Unis pour leur clarté morale et leur leadership aujourd'hui au Conseil. Par sa position ferme, l'Amérique a choisi la vérité, la justice et la lutte contre le terrorisme, plutôt que de légitimer les mensonges et le chantage du Hamas."