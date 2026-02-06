Les États-Unis réitèrent leur appel aux Américains à "quitter l’Iran immédiatement"

Les États-Unis ont renouvelé vendredi leur appel pressant à l’ensemble de leurs citoyens présents en Iran à quitter le pays "sans délai". Cet avertissement, diffusé par l’ambassade virtuelle américaine à Téhéran, intervient dans un contexte de fortes tensions internes et alors que de nouvelles discussions américano-iraniennes ont débuté à Mascate, sous médiation omanaise.

Selon l’alerte de sécurité, la situation sur le terrain demeure instable, marquée par un renforcement des mesures de sécurité, des fermetures de routes, des perturbations des transports publics et des coupures récurrentes d’Internet. Les autorités iraniennes continueraient par ailleurs de restreindre l’accès aux réseaux mobiles, fixes et au réseau national, compliquant fortement les communications.

Le département d’État met également en garde contre les perturbations du trafic aérien. De nombreuses compagnies limitent ou annulent leurs vols à destination et en provenance de l’Iran, parfois sans préavis. Les ressortissants américains sont ainsi invités à ne pas compter sur une assistance gouvernementale pour quitter le pays et à envisager, si les conditions de sécurité le permettent, un départ par voie terrestre.

À ce stade, les frontières avec l’Arménie, la Turquie et le Turkménistan restent ouvertes, tandis que celles avec l’Azerbaïdjan sont fermées au trafic civil. Washington déconseille en revanche tout passage par l’Afghanistan, l’Irak ou les zones frontalières entre l’Iran et le Pakistan.

L’avertissement rappelle également que l’Iran ne reconnaît pas la double nationalité. Les binationaux irano-américains doivent donc quitter le territoire avec un passeport iranien et sont susceptibles d’être traités exclusivement comme des citoyens iraniens. Le simple fait de présenter un passeport américain peut exposer à des interrogatoires, voire à une détention.

Enfin, les autorités américaines recommandent d’éviter toute manifestation, de faire preuve de discrétion, de suivre l’actualité locale et de maintenir des moyens de communication alternatifs. En l’absence de relations diplomatiques directes, les citoyens américains sont invités à contacter l’Ambassade de Suisse à Téhéran, qui représente les intérêts des États-Unis en Iran.