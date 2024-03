Les États-Unis rejettent l'affirmation de l'ONU selon laquelle les restrictions de l'aide à Gaza constituent un "crime de guerre"

Les États-Unis ont rejeté l'évaluation faite par le responsable des droits de l'homme des Nations unies selon laquelle les restrictions israéliennes à l'entrée dans la bande de Gaza pour fournir de l'aide humanitaire pourraient être assimilées à un "crime de guerre".

"Ce n'est pas quelque chose que nous avons observé ou dont nous avons été témoins", a déclaré le porte-parole adjoint du département d'État américain, Vedant Patel, lors d'un point presse. "Nous voyons de l'aide et de la nourriture entrer à Gaza", a déclaré M. Patel, tout en précisant que la quantité d'aide est encore insuffisante, qu'elle n'entre pas assez vite et qu'elle ne parvient pas à tous les endroits où elle doit être acheminée.

IDF

Plus tôt dans la journée, le Haut Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, Volker Turk, a déclaré : "L'ampleur des restrictions qu'Israël continue d'imposer à l'entrée de Gaza, ainsi que la manière dont il continue de mener les hostilités, peuvent être assimilées à l'utilisation de la famine comme méthode de guerre, ce qui constitue un crime de guerre". M. Patel a réaffirmé que les États-Unis sont "profondément préoccupés" par un rapport publié hier par les Nations unies, selon lequel la famine est probable d'ici au mois de mai si les combats ne cessent pas dans la guerre de plus de cinq mois entre Israël et le Hamas dans le territoire palestinien, qui compte 2,3 millions d'habitants. Interrogé sur l'affirmation de Philippe Lazzarini, chef de l'UNRWA, selon laquelle Israël lui aurait bloqué l'entrée à Gaza hier, M. Patel refuse de commenter cette allégation spécifique, mais déclare que les États-Unis ont pour politique générale d'exhorter Israël à autoriser les responsables de l'ONU à travailler dans la bande de Gaza.