Les États-Unis sanctionnent la "banque fantôme" iranienne

Le département d'État américain a annoncé vendredi l'imposition de sanctions contre 30 personnes et entités juridiques liées à un réseau iranien de blanchiment de milliards de dollars au profit du régime. Cette activité s'effectue via un programme international de "banque parallèle" utilisé pour contourner les sanctions et aider la République islamique à financer ses programmes nucléaires et balistiques.

Les frères Zaringalam au cœur du réseau

Tous les membres du réseau démantelé sont liés aux frères iraniens Mansour, Nasser et Fazlollah Zaringalam, qui ont blanchi ensemble des milliards de dollars à travers le système financier international. Opérant via des maisons de commerce iraniennes et des sociétés-écrans étrangères sous leur contrôle, le régime exploite ce réseau pour transférer les revenus de ses ventes de pétrole et de produits pétrochimiques.

Financement du terrorisme mondial

Ces fonds permettent au régime iranien de financer des "activités terroristes mondiales", selon les autorités américaines. Le système de banque parallèle constitue un mécanisme sophistiqué permettant à Téhéran d'échapper aux sanctions internationales tout en maintenant ses capacités de financement illicite.

Renforcement des mesures de détection

Parallèlement, le réseau d'application des crimes financiers du Trésor américain (FinCEN) publie un avis actualisé pour aider les institutions financières à identifier, prévenir et signaler les activités suspectes liées aux opérations financières illégales iraniennes, notamment la contrebande de pétrole, la banque parallèle et l'acquisition d'armements.

Guerre économique intensifiée

Ces nouvelles sanctions s'inscrivent dans la stratégie américaine de "pression maximale" visant à asphyxier économiquement l'Iran et à entraver ses capacités de financement de ses programmes stratégiques et de ses activités régionales déstabilisatrices.

Cette offensive financière témoigne de la sophistication croissante des mécanismes de contournement développés par Téhéran face aux sanctions occidentales.