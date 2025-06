Les États-Unis sanctionnent quatre juges de la CPI pour leurs poursuites contre Israël

Dans une escalade diplomatique sans précédent, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a annoncé jeudi des sanctions contre quatre juges de la Cour pénale internationale (CPI), accusés d'être "directement impliqués" dans les efforts de La Haye pour poursuivre des ressortissants israéliens et américains pour "crimes de guerre" présumés dans le conflit de Gaza.

Quatre magistrates visées

Les sanctions frappent Solomy Balungi Bossa (Ouganda), Luz del Carmen Ibáñez Carranza (Pérou), Reine Adelaide Sophie Alapini Gansou (Bénin) et Beti Hohler (Slovénie). Leurs avoirs américains seront gelés et l'entrée sur le territoire américain leur est interdite.

Parmi elles, Gansou et Hohler font partie du trio de juges qui statuent actuellement sur l'affaire impliquant le Premier ministre Benjamin Netanyahou et l'ancien ministre de la Défense Yoav Gallant, visés par des mandats d'arrêt émis en novembre pour "crimes de guerre" présumés.

"Tentative claire" de déstabilisation

La CPI a immédiatement riposté dans un communiqué depuis La Haye, dénonçant une "tentative claire de porter atteinte à l'indépendance d'une institution judiciaire internationale qui opère sous le mandat de 125 États parties des quatre coins du globe". L'institution promet de "soutenir son personnel" face à ces pressions.

Arguments juridiques américains

Rubio conteste la légitimité des poursuites en invoquant le fait qu'Israël n'est pas signataire du Statut de Rome qui a créé la CPI. Cependant, l'Autorité palestinienne l'ayant ratifié, la Cour estime avoir compétence pour les "crimes présumés commis à Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem-Est".

"En tant que juges de la CPI, ces quatre personnes se sont activement engagées dans les actions illégitimes et infondées de la CPI visant l'Amérique ou notre proche allié, Israël", a déclaré Rubio, dénonçant une cour "politisée" qui revendique "une discrétion absolue pour enquêter, inculper et poursuivre des ressortissants des États-Unis et de nos alliés".

Souveraineté nationale en jeu

Le secrétaire d'État américain dénonce "cette assertion dangereuse et cet abus de pouvoir" qui "porte atteinte à la souveraineté et à la sécurité nationale des États-Unis et de nos alliés, notamment Israël".