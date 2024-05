Les États-Unis "très proches" d'un accord bilatéral avec l'Arabie saoudite dans le cadre de la normalisation des relations avec Israël

Les États-Unis ont déclaré jeudi qu'ils étaient "très près" de parvenir à un accord sur le volet bilatéral d'un éventuel accord avec l'Arabie saoudite, qui devrait inclure une normalisation avec Israël.

"Le secrétaire d'État a rencontré le prince héritier d'Arabie saoudite cette semaine lorsqu'il était à Riyad... et nous sommes très près de parvenir à un accord sur les éléments bilatéraux d'un accord de normalisation", a déclaré le porte-parole du département d'État, Matt Miller, à l'issue du voyage du haut diplomate américain en Arabie saoudite au cours du week-end. Toutefois, comme l'a indiqué M. Miller, l'Arabie saoudite a insisté sur le fait que tout accord potentiel devrait inclure une voie irréversible et irrévocable vers la création d'un État palestinien. Dans le cadre de cet accord plus large, il existe des accords bilatéraux entre les États-Unis et l'Arabie saoudite, qui sont en cours d'élaboration pour inclure un pacte de défense, une coopération dans les domaines de l'intelligence artificielle ainsi que le programme nucléaire civil de Riyad. "Il y a quelques détails sur lesquels nous devons continuer à travailler, mais nous pensons que nous pouvons parvenir à un accord sur ces détails dans un délai très court", a déclaré M. Miller lors d'une conférence de presse. Il a ajouté qu'il restait encore du travail à faire sur un autre point : la proposition d'une voie vers un État palestinien et des garanties de sécurité pour Israël.

Israël, dirigé par le Premier ministre Benjamin Netanyahou, s'est opposé à plusieurs reprises à la formation d'un État palestinien. M. Miller a affirmé que l'accord plus large ne serait mis en œuvre que si tous les accords étaient conformes. Il a également fait référence à la position de l'Arabie saoudite sur la création d'un État palestinien et a indiqué qu'il n'y aurait pas d'accord tant que la guerre de Gaza ferait rage.

"L'Arabie saoudite a clairement fait savoir que tout accord de normalisation avec Israël devait répondre à plusieurs exigences : 1) le calme dans la bande de Gaza et 2) le respect des droits de l'homme : 1) le calme à Gaza et 2) une voie vers un État palestinien indépendant", a poursuivi M. Miller. Le porte-parole du département d'État a déclaré qu'un accord de normalisation serait la meilleure chose à faire pour les Palestiniens et pour l'objectif à long terme d'Israël d'établir des relations normales avec ses voisins. "Il isolerait l'Iran et, de manière significative, il répondrait à certains défis très réels auxquels Israël sera confronté à Gaza à la fin de ce conflit, à savoir comment reconstruire Gaza, comment assurer la sécurité à Gaza", a-t-il affirmé.

"En fin de compte, le gouvernement d'Israël devra choisir ce qui est dans le meilleur intérêt de son peuple. Mais pour les États-Unis, nous allons nous efforcer de finaliser les propositions sur lesquelles nous travaillons avec nos partenaires arabes, et nous allons présenter ce point de vue, et c'est à Israël de décider", a-t-il conclu.