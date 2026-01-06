Les Européens affichent leur soutien au Danemark et au Groenland face aux revendications de Trump

Les principaux dirigeants européens ont affiché mardi un front commun en soutien au Danemark et au Groenland, après de nouvelles déclarations de Donald Trump ravivant l’idée d’un contrôle américain sur ce territoire stratégique de l’Arctique. Dans une déclaration conjointe, la France, l’Allemagne, l’Italie, la Pologne, l’Espagne et le Royaume-Uni ont rappelé que toute décision concernant le Groenland relevait exclusivement de Copenhague et des autorités groenlandaises.

« Il revient au Danemark et au Groenland, et à eux seuls, de décider des questions concernant le Danemark et le Groenland », soulignent les signataires. Le texte insiste sur le fait que le Royaume du Danemark, Groenland compris, est un allié à part entière au sein de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord, au même titre que les États-Unis, liés de longue date à Copenhague par des accords de défense.

La déclaration, publiée notamment par la chancellerie allemande, rappelle que la sécurité dans l’Arctique doit être assurée de manière collective, dans le cadre de l’Otan, et en coopération étroite entre alliés. « La sécurité dans l’Arctique doit être assurée collectivement, en coopération avec les alliés de l’Otan, y compris les États-Unis », est-il précisé.

Les dirigeants européens — Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Giorgia Meloni, Donald Tusk, Pedro Sanchez, Keir Starmer et la Première ministre danoise Mette Frederiksen — soulignent enfin que cette coopération doit s’inscrire dans le strict respect des principes de la Charte des Nations unies. Ils citent explicitement la souveraineté des États, l’intégrité territoriale et l’inviolabilité des frontières, réaffirmant ainsi leur attachement au droit international face à toute remise en cause unilatérale.