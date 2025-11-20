Les F-35 américains vendus à l'Arabie saoudite seront moins sophistiqués que les avions israéliens

Les États-Unis prévoient de vendre des chasseurs furtifs F-35 à l’Arabie saoudite, mais dans une version moins avancée que celle utilisée par Israël. Cette orientation répond à l’exigence américaine de préserver la supériorité militaire qualitative d’Israël au Moyen-Orient, un principe inscrit dans la législation américaine.

L’annonce de la vente a été faite cette semaine par le président Donald Trump. Toutefois, des responsables américains et des experts de la défense soulignent que les appareils destinés à Riyad seront dépourvus de plusieurs capacités clés intégrées aux F-35 israéliens. Israël bénéficie en effet d’autorisations uniques pour modifier ses avions : intégration de systèmes d’armes nationaux, ajout de dispositifs de guerre électronique et capacités de brouillage radar, le tout sans nécessiter l’aval de Washington.

Malgré ces garanties, l’armée de l’air israélienne a exprimé son inquiétude. Selon un document interne cité par The Times of Israel, elle redoute que la vente n’érode l’avantage aérien d’Israël dans la région. Officiellement, les États-Unis assurent qu’un examen complet du "qualitative military edge" (QME - avantage militaire qualitatif)) sera mené avant toute finalisation du contrat, qui devra de surcroît être approuvé par le Congrès. L’influence traditionnellement forte d’Israël au Capitole pourrait d’ailleurs compliquer l’avancée de la transaction.

Les limitations prévues pour Riyad porteront notamment sur l’accès aux armements les plus sensibles. L’Arabie saoudite ne devrait pas obtenir le tout nouveau missile air-air AIM-260, dont la portée dépasse les 190 kilomètres et qui est destiné en priorité aux avions américains et, potentiellement, israéliens. Plus largement, les F-35 sont fournis dans des configurations nationales modulables : les États-Unis disposent des versions les plus avancées, tandis que les alliés reçoivent des modèles aux capacités réduites, notamment via des packages logiciels spécifiques.

Au-delà des différences technologiques, Israël conserve un avantage numérique et opérationnel. Le pays exploite déjà deux escadrons de F-35 et en attend un troisième, tandis que les deux escadrons saoudiens ne seraient livrés que dans plusieurs années. Après huit ans d’utilisation du F-35 en conditions réelles, l’armée israélienne dispose également d’une expérience considérable.

Si la vente devait être approuvée, Riyad rejoindrait le Qatar et les Émirats arabes unis, eux aussi destinataires potentiels du F-35, bien que leurs propres accords restent bloqués pour des raisons techniques et politiques.