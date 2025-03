Les Houthis défient les États-Unis malgré les frappes intensives au Yémen

Les rebelles Houthis ont réaffirmé leur détermination samedi, malgré la campagne de bombardements américains qui a fait au moins 48 morts et des dizaines de blessés au Yémen. "Sanaa restera le bouclier de Gaza et continuera à la soutenir quels que soient les défis", a déclaré Nasruddin Amer, responsable adjoint du bureau médiatique houthi, sur les réseaux sociaux. Les États-Unis ont lancé samedi soir une série de frappes ciblant les capacités de défense des Houthis, ainsi que leurs systèmes de missiles et de drones. L'offensive s'est poursuivie durant la nuit avec des dizaines d'attaques à Sanaa, Saada et Marib, selon les médias régionaux.

Le président américain Donald Trump a confirmé avoir ordonné "une action militaire décisive et puissante contre les terroristes houthis au Yémen" qui mènent, selon lui, "une campagne incessante de piraterie, de violence et de terrorisme" contre les navires et aéronefs américains et internationaux.

"La réponse de Joe Biden était pathétiquement faible, alors les Houthis, sans contrainte, ont simplement continué", a-t-il affirmé, soulignant qu'aucun navire commercial américain n'a pu traverser en sécurité le canal de Suez, la mer Rouge ou le golfe d'Aden depuis plus d'un an. Trump a directement averti les rebelles: "Votre temps est écoulé et vos attaques doivent cesser, à partir d'aujourd'hui. Sinon, l'enfer s'abattra sur vous comme vous ne l'avez jamais vu auparavant!"

Selon un responsable américain cité par Reuters, cette campagne militaire pourrait "durer des jours, voire des semaines". Les Houthis, soutenus par l'Iran, avaient intensifié leurs attaques contre Israël et les navires commerciaux en mer Rouge depuis octobre 2023, en soutien aux Palestiniens de Gaza.

Le département d'État américain a récemment désigné officiellement le mouvement houthi comme "organisation terroriste étrangère", suite à un décret signé par Trump en janvier.