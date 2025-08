Articles recommandés -

L'apparition bouleversante d'Evyatar David, 24 ans, dans une nouvelle vidéo diffusée samedi soir par le Hamas, a suscité un large écho médiatique international. Des organes de presse majeurs comme la BBC, CNN et The Guardian ont relayé ces images - montrant David émacié, creusant sa propre tombe, et décrivant une détresse physique extrême - en les associant à des descriptions alarmantes de la situation humanitaire dans la bande de Gaza. Dans leur traitement, ils établissent un lien entre la prétendue "famine" à Gaza et l'état de malnutrition de l'otage, en omettant de mentionner que les terroristes apparaissant dans la vidéo semblent bien nourris et en bonne santé.

La famille d'Evyatar David a transmis une déclaration cinglante à la BBC : "Evyatar est affamé intentionnellement et cyniquement - un squelette vivant, enterré vivant". Selon la famille, il s'agit d'une campagne de propagande cruelle orchestrée par le Hamas.

Dans les articles publiés, les propos filmés de David - "Je n'ai pas mangé depuis des jours, j'ai à peine reçu de l'eau à boire" - ont été entremêlés avec des allégations graves sur l'aggravation de la "famine" dans la bande de Gaza, l'accusation principale étant systématiquement dirigée contre Israël.

Le ministère de la Santé du Hamas a annoncé que sept personnes supplémentaires, dont un enfant, seraient mortes de malnutrition au cours des dernières 24 heures, portant le nombre total de décès à 169 depuis le début des combats, selon les chiffres non vérifiés fournis par le groupe terroriste.

Dans le Guardian, comme dans d'autres articles, l'état d'Evyatar David est directement relié à la situation humanitaire générale. Les médias soulignent que les otages sont devenus un symbole dans une propagande qui met l'accent sur la souffrance des habitants de Gaza et l'urgence d'un cessez-le-feu.

Cette couverture médiatique internationale révèle une tendance problématique : alors que l'état dramatique d'Evyatar David témoigne indéniablement des conditions inhumaines de sa détention, les médias occidentaux semblent omettre un détail crucial de leurs analyses. Les terroristes du Hamas apparaissant dans ces mêmes vidéos ne montrent aucun signe visible de sous-alimentation, mais aucune question quant à la véracité des allégations concernant une famine généralisée à Gaza n'est soulevée.