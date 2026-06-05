Les ministres Itamar Ben-Gvir et Betsalel Smotrich interdits de territoire irlandais

Le gouvernement irlandais a annoncé vendredi l’interdiction d’entrée sur son territoire visant deux ministres israéliens de premier plan : le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, et le ministre des Finances, Betsalel Smotrich.

Dans une déclaration transmise à l’AFP, le ministère irlandais de la Justice a justifié cette mesure par le « rôle déterminant » que les deux responsables ont joué dans « l’escalade de la catastrophe en cours à Gaza ».

Cette décision marque une nouvelle dégradation des relations entre Dublin et le gouvernement israélien, alors que l’Irlande figure parmi les pays européens les plus critiques à l’égard de la conduite de la guerre dans la bande de Gaza. Les autorités irlandaises ont multiplié ces derniers mois les prises de position dénonçant la situation humanitaire dans le territoire.