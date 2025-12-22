Les missiles iraniens représentent une menace aussi grave que le nucléaire pour Israël, estime Lindsey Graham

La relance du programme iranien de missiles balistiques constitue désormais une menace équivalente à celle du nucléaire pour Israël, a averti le sénateur américain Lindsey Graham dans un entretien accordé dimanche au journaliste Amichai Stein de la chaine i24NEWS en hébreu. Selon l’élu républicain de Caroline du Sud, Téhéran produit à nouveau des missiles "en très grand nombre", au point de pouvoir, à terme, saturer les systèmes de défense israéliens, dont le Dôme de fer.

En visite en Israël à l’approche d’une rencontre attendue entre le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le président américain Donald Trump, Lindsey Graham a expliqué vouloir recentrer l’attention de Washington sur ce dossier. Longtemps éclipsée par la question nucléaire, la menace balistique iranienne doit, selon lui, devenir une priorité stratégique majeure de la coopération israélo-américaine.

Le sénateur a également dressé un tableau alarmant de la situation régionale, affirmant que l’Iran et ses relais tentaient de se reconstituer après avoir été durement frappés. "Les terroristes du Hamas se régénèrent, l’Iran se réarme, le Hezbollah cherche à renforcer son arsenal", a-t-il déclaré, estimant qu’un futur conflit viserait en priorité les capacités balistiques iraniennes pour empêcher toute submersion des défenses israéliennes.

Pour Lindsey Graham, la menace ne concerne pas seulement Israël mais aussi directement les États-Unis. "Tout ce qui affaiblit Israël affaiblit l’Amérique", a-t-il insisté, rejetant les débats internes au Parti républicain sur la valeur de l’alliance avec l’État hébreu.

S’il dit ne pas prôner une invasion de l’Iran, le sénateur a appelé à neutraliser durablement ses capacités d’enrichissement nucléaire et de production de missiles, ainsi qu’à traiter efficacement ses proxys régionaux, notamment les terroristes du Hamas, du Hezbollah et les Houthis. Selon lui, aucune paix durable n’est possible tant que ces organisations restent armées.