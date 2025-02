"Les otages ressemblent à des survivants de la Shoah", déclare Donald Trump

Le président américain Donald Trump a commenté dimanche les conditions de détention d'Eli Sharabi, Ohad Ben Ami et Or Levy, libérés de la captivité du Hamas samedi, et a déclaré qu'"ils ressemblaient à des survivants de l'Holocauste".

"Je dois vous dire que j'ai regardé les otages revenir aujourd'hui et qu'ils ressemblaient à des survivants de l'Holocauste. Ils étaient dans un état épouvantable. Ils étaient émaciés. On aurait dit qu'ils avaient survécu à l'Holocauste il y a de nombreuses années. Je ne sais pas combien de temps nous pourrons encore supporter cela", a déclaré Donald Trump aux journalistes à bord d'Air Force One.

Tsahal

"Je sais que nous avons conclu un accord selon lequel ils entrent au compte-gouttes et continuent d'entrer au compte-gouttes, mais ils sont en très mauvais état. Ils ont été traités de manière horrible. Même si ceux qui sont sortis plus tôt étaient un peu plus en forme, ils ont quand même été maltraités mentalement". "A un moment, nous allons perdre patience", a-t-il lancé en guise d'avertissement au Hamas.

"Quand je vois la scène que j'ai vue aujourd'hui avec des gens qui sortent d'hélicoptères et d'avions, qui sont émaciés, qui ont l'air de ne pas avoir mangé depuis un mois... il n'y a aucune raison a cela", a-t-il poursuivi. "Et je ne sais pas combien de temps nous pourrons supporter cela. Lorsque j'observe des personnes qui étaient en bonne santé il y a relativement peu de temps et que je les regarde aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elles ont vieilli de 25 ans. Elles ressemblent littéralement aux vieilles photos des survivants de l'Holocauste. C'est la même chose". "Je ne sais pas combien de temps nous allons supporter cela", a-t-il martelé.

Eli Sharabi, Or Levi et Ohad Ben Ami, libérés samedi avaient l'air décharnés et étaient en mauvaise santé, mais ils ont dû remercier leurs ravisseurs de les avoir "soignés". Des sources médicales ont affirmé que leur état ne différait pas de celui des Juifs rescapés des camps de concentration nazis.